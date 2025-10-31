Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Exposición 'Día de Muertos MEX'. Carmen Barainca

Exposición por el Día de los Muertos: Nadie muere mientras se le recuerda

La galería malagueña Kalopsia Art Studio se aleja del imaginario de Halloween con una galería de obras inspiradas en la tradición mexicana

Carmen Barainca

Viernes, 31 de octubre 2025, 15:15

Comenta

El niño caminaba con una piedra entre las manos. Su madre había muerto hacía poco y él solo quería dejarle una flor, una vela, algo ... que encendiera su recuerdo. Pero el padre, hundido entre desconsuelo y alcohol, le había echado con desprecio: «Ponle una piedra si quieres». Esa noche, el hombre escuchó cantos, vio a la gente caminar entre luces y flores. Al final de la muchedumbre, una mujer avanzaba lentamente, cargando una piedra. Era su esposa. La culpa le heló la sangre. Al amanecer compró flores, encendió una vela y pidió perdón. En México, historias como esta recuerdan que «los muertos solo mueren cuando se les olvida».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Exposición por el Día de los Muertos: Nadie muere mientras se le recuerda