Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

'Ocho de nueve no vistos': una exposición pasa lista a la creación joven de los 80

La propuesta del Estudio de Ignacio del Río rinde homenaje en el Contenedor Cultural de la UMA a una muestra organizada hace justo 40 años en el Colegio de Arquitectos

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Jueves, 18 de septiembre 2025, 18:42

Hace justo 40 años, el Colegio de Arquitectos agitaba la escena cultural malagueña con una exposición que descubría a nueve jóvenes artistas. 'Nueve no vistos', ... la tituló su comisaria Tecla Lumbreras. «Puede ser considerada como un punto de inflexión en las actividades artísticas de la ciudad, en el sentido de dar a conocer a los miembros de la generación más joven de plásticos malagueños», escribía entonces el crítico Castaño Alés. Cuatro décadas después, el Estudio de Ignacio del Río pasa lista a aquellos creadores en 'Ocho de nueve no vistos', una propuesta que rinde homenaje en el Contenedor Cultural de la UMA a las trayectorias de quienes han logrado sobrevivir en el difícil mundo del arte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto a un joven malagueño en el río Támesis
  2. 2 El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres
  3. 3 Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria
  4. 4 Muere un turista en una piscina en Marbella, donde jugaba con un amigo tras consumir alcohol y droga
  5. 5 Una nueva vida para El Caracol, la histórica cafetería de La Victoria en Málaga
  6. 6 Una vaguada traerá una masa de aire polar y lluvias intensas este fin de semana: así afectará a Andalucía
  7. 7 Un accidente múltiple deja nueve kilómetros de atascos a la altura del Faro de Calaburras
  8. 8 Los pasajeros del nuevo autobús exprés de Rincón de la Victoria-El Palo: «Es más cómodo»
  9. 9 Detenido el conductor del coche en el que murió la joven ilustradora de 26 años en Estepona
  10. 10

    José Antonio Satué: «La Iglesia tiene el mejor mensaje del mundo, el amor, pero tenemos dificultades para transmitirlo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur 'Ocho de nueve no vistos': una exposición pasa lista a la creación joven de los 80

&#039;Ocho de nueve no vistos&#039;: una exposición pasa lista a la creación joven de los 80