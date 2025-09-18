'Ocho de nueve no vistos': una exposición pasa lista a la creación joven de los 80

Hace justo 40 años, el Colegio de Arquitectos agitaba la escena cultural malagueña con una exposición que descubría a nueve jóvenes artistas. 'Nueve no vistos', ... la tituló su comisaria Tecla Lumbreras. «Puede ser considerada como un punto de inflexión en las actividades artísticas de la ciudad, en el sentido de dar a conocer a los miembros de la generación más joven de plásticos malagueños», escribía entonces el crítico Castaño Alés. Cuatro décadas después, el Estudio de Ignacio del Río pasa lista a aquellos creadores en 'Ocho de nueve no vistos', una propuesta que rinde homenaje en el Contenedor Cultural de la UMA a las trayectorias de quienes han logrado sobrevivir en el difícil mundo del arte.

En 1985 expusieron Manolo Criado, Agustín Gallardo, Carlos Guevara, Virginia Lorente, Benito Lozano, Chema Lumbreras, José Melguizo, Enrique Queipo y Plácido Romero. Todos rondaban la treintena y peleaban por abrirse un hueco en el mundo del arte. Hoy dos de ellos no repiten. Los actuales comisarios, Carmen Cortés e Ignacio del Río, no lograron localizar ni obtener ninguna información de Agustín Gallardo y Virginia Lorente. Solo cuando se empezó a publicitar la muestra, consiguieron contactar con Lorente, pero ya estaba todo en marcha. Carlos Guevara falleció en 2024, pero está presente en la sala con dos de sus obras. Y se suma Isabel Garnelo, artista vinculada a ese grupo que en aquel momento no pudo participar en la exposición y que ahora salda esa pequeña deuda personal.

La crítica de Castaño Alés hablaba de una propuesta «desigual» y de un colectivo «heterogéneo». Y su revisión -que podrá visitarse hasta el 25 de septiembre- no aspira a ser diferente. No hay un tema común ni un hilo conductor más allá de la permanencia 40 años después en el arte, cada cual con su camino y su evolución. Aunque, como expresan los comisarios, «las preocupaciones políticas, sociales, económicas, existenciales, ecológicas, además de las estéticas, afloran en la mayor parte de las piezas».

Manolo Criado dio el salto a la fotografía con obras como 'Itaca. Díptico Ida y vuelta', donde interroga sobre la creación, el paso del tiempo, las guerras y sus consecuencias. Con 'Duelo del desecho', retrata una sociedad del acaparamiento, del usar y tirar. Isabel Garnelo indaga en sus piezas sobre la acumulación de riquezas, el uso y abuso del dinero público, y la corrupción. En las obras de Carlos Guevara hay un agudo sentido de la observación y un crudo realismo, plasmados unas veces con un austero expresionismo y otras, en la distorsión de la realidad.

Benito Lozano presenta tres obras abstractas donde juega con las formas, los colores, la construcción modular y la simetría, con sutiles referencias a los aires políticos que soplan amenazantes por el mundo. Chema Lumbreras fabula sobre la existencia y la vida en sociedad sin juzgar, dejando que el espectador saque sus conclusiones. La obra de José Melguizo se caracteriza por una fuerte tendencia abstractiva donde predomina lo matérico, se difuminan las líneas y se ponen en valor las texturas y los colores.

Enrique Queipo recupera obra de los 90 que refleja dos de sus tendencias, las composiciones de estética psicodélica y la recreación de maquinaria en una formulación futurista. Por último, Plácido Romero interpela a quien mira sobre la naturaleza humana, nuestra existencia y nuestros actos. Ocho de nueve que, ahora sí, son vistos.