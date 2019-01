Dos expertos y un técnico municipal tomarán la decisión clave en el concurso del CAC Málaga

Una renuncia cinco meses después de haber aceptado formar parte del jurado

La renuncia de la comisaria de exposiciones María de Corral a formar parte del comité de expertos que evaluará las propuestas en el concurso del CAC Málaga se daba a conocer ayer, más de cinco meses después de que la propia María de Corral confirmase por escrito su participación en ese grupo de especialistas.

SUR ha podido confirmar de diversas fuentes que el Ayuntamiento de Málaga remitió el pasado 2 de agosto el ofrecimiento por escrito a María de Corral para formar parte del jurado y que ésta aceptó la propuesta también por escrito en un mensaje enviado el 6 de agosto.

Lo anterior contrasta con el relato mantenido ayer por De Corral en sus declaraciones a SUR para argumentar su abandono del comité de expertos del concurso del CAC Málaga: «No pensaba que la llamada que había recibido era para participar en el jurado para la licitación del concurso. Me llamaron a final de julio y entendí que era un comité de expertos para ver qué solución se tomaba sobre cómo se iba a gestionar el centro en un futuro; es decir, para discutir otra cosa y no para estar en un jurado. Me he enterado ahora que estaba en ese comité, cuando ha salido en el periódico».

En sus declaraciones a SUR, De Corral alegó un conflicto de intereses para justificar su renuncia, anunciada a través de una nota del Instituto de Arte Contemporáneo, principal asociación de profesionales del sector artístico enEspaña: «Teniendo una empresa cultural, ExpoActual, no creo que éticamente sea válido que esté en este comité. Me parece que éticamente no debo estar. Tengo una empresa y eso no está acorde con que yo esté en un jurado para elegir a otra empresa para elegir esto».