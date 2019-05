EUROLECCIONES

Lo de ver a Euron Greyjoy como presentador de 2014 me chocó, pero contemplar las trenzas de Madonna en la final de Eurovisión sí que me nubló. Cual Daenerys medio perdida, de su gaznate brotaron truenos como las llamaradas de un dragón sin resuello. Entre 'Dracarys' o 'Likeaprayers', la Reina del pop regaló unas ahogadillas míticas y un despeñe final por el foso, un poco a lo Norma, que no pareció ni medio normal. Quizá un ocaso merecido por el ratito costoso de entender que perpetró; un final operístico o casi de opereta, como el de una Cersei que reniega de su destino.

El show televisivo efectivo y sin ventiladores de la tele israelí fue pelín largo al invitar a todos los invitables, vaya que fallara la Ciccone. Incluyó hasta una entrevista a Madonna que también fue de traca. Desairó a los concursantes obligándoles a corear el 'Music makes the people...' con menos convencimiento que el mentalista que merodeaba por allí (?!). Y a todo esto destilando ironía, o eso quería, con un parche a lo Princesa de Éboli que dejó patente cómo sus calculadas apropiaciones culturales son ya un poco miopes: más que epatar, espantan.

En twitter @jfglozano

Por suerte ahí estuvieron los islandeses, como venidos de Invernalia, para dar el grito necesario y poner caras de asco como homenaje al sadismo eurovisivo. Y encima sacando una bandera palestina, única nota de color fuera de tono, fuera aparte los desafines de Madame X, desde ahora Madame Expediente X por esta proeza que, ah, pudo haberse/nos ahorrado.

Del resto del concurso, verán que tengo mi alma en l'Espagne, no sé me puede olvidar. Miki lo hizo fetén, ay, pero para el futuro habrá que copiar de otros: es nuestro sino. Ponernos la venda antes de la herida con la moral del alcoyano de San Marino, o la sonrisa sueca del sueco, o quizá un piano lacio, como Holanda. Deberíamos llevar algo quinqui como Italia, o un meneíto suavón como el suizo de esta edición. Todo ello sin olvidar lo 'vintage', no sea que huyan nuestros jurados queridos y únicos de Rusia y Bielorrusia. Yo apostaría por Ladilla Rusa. Ahí lo dejo.