Euphoria: Desolación adolescente/Angustia adolescente

Más allá de las drogas, sexo, violencia e identidad, la serie de HBO es un retrato áspero y potente de la desesperación de los jóvenes

MIGUEL ÁNGEL OESTE

Domingo, 14 julio 2019

1. Los tiempos cambian y los jóvenes cambian. Eso de que cada uno es hijo de su tiempo es un tópico que parece cumplirse. La serie creada por Sam Levinson que puede verse en HBO tiene mucho valor en el intento de meterse en la cabeza de los adolescentes actuales (algunos dirán que de determinados jóvenes), a la hora de mostrar sus debilidades y desorientación, de tratar de captar sus sensaciones y emociones, sus inseguridades en una sociedad exhibicionista y artera que se mueve en distintos niveles de realidad y donde todo parece líquido. De ahí que los adolescentes que retrata 'Euphoria' no puedan aprehender la realidad y la diluyan en una vorágine desasosegante.

2. 'Euphoria' es una serie estéticamente punzante en la que forma y fondo se funden en una paleta de texturas frías y cálidas para quebrar el último reducto de la ingenuidad juvenil. La inocencia es destruida. Y parece, por un lado, que hay placer en ello, y por otro, que es la única manera que tienen estos jóvenes de protegerse frente a la desolación que encuentran en el mundo. Las miradas ausentes, casi muertas, de los protagonistas, ejemplifican mejor que ningún estudio sociológico la desesperación que experimentan en un mundo donde predomina el fingimiento y la evasión destructiva.

3. En la anterior película escrita y dirigida por Sam Levinson, 'Nación salvaje', el cineasta ya mostró los temas presentes en 'Euphoria': masculinidad tóxica, drogas, violencia, sexo, dobles vidas o vidas secretas en esa virtualidad en la que los jóvenes sienten la fuerza y seguridad que la realidad les niega… y todo en una propuesta explícita e impúdica que atentaba a la política dominante y que ponía de manifiesto la urgencia de invertir el camino impuesto por las instituciones.

4. 'Euphoria' puede verse como una versión depurada de la atomización cinematográfica del cineasta. El punto de vista de la serie es el de Rue (Zendaya), que funciona como narradora omnisciente. En el piloto, ella relata su vida, desde su nacimiento, tres días antes de los atentados del 11-S que cambiaron el estado de ánimo del mundo y la propia percepción de la realidad. Se impuso la oscuridad y el miedo. Se relegó la cultura. Con 17 años Rue, que tiene un trastorno de personalidad, es adicta a las drogas, estuvo a punto de morir de sobredosis, la salvó Gia, su hermana pequeña. Rue ha visto morir a su padre de cáncer. Para ella la medicación es la norma. La medicación quizá le facilitó caer en una adicción voraz, que la devora para negar la existencia, para no existir por un tiempo o sentir una tranquilidad y seguridad que no encuentra en lo que la rodea. En una escena descarnada del episodio tres, tras una escena que muestra sus sentimientos, se siente tan vulnerable, que termina en la puerta de Fez, el camello, en una secuencia sólida en la que el fondo se impone sobre cualquier posicionamiento estético. No digo más por no destripar. Zendaya compone un personaje fascinante, el cambio de sus ojos hablan o se silencian en función del ánimo en el que se encuentre, la manera de caminar, las frustraciones que experimenta… retratan la contemporaneidad de los adolescentes de hoy. Una contemporaneidad líquida, que se escapa, y lo que buscan: drogas, porno, y sexo violento representado desde lo que ven en el porno, exhibicionismo deportivo u otro tipo, relaciones de poder, evasión de su vida a través de lo virtual… vienen a manifestar la electrización en la que viven los adolescentes, en una constante sensación de pérdida, que tal vez no es real, pero es la que esos perciben como real, como los poderes fácticos imponen desde el 11-S el miedo y la inseguridad pese a que esta tampoco sea real.

5. Los otros personajes protagonistas de 'Euphoria', también vistos por Rue son Jules (Hunter Schafer), una chica trans que llega nueva al instituto. Ambas se hacen amigas. Rue necesita ser amada y amar y encuentra en Jules ese apoyo sano. Pero Jules está enganchada a una relación virtual de un tipo que le manda su polla. Hay una escena de Jules en un motel con un adulto (no digo más) que ejemplifica la forma de pensar de esta chica para sentirse deseada. Esa confusión de todos y cada uno de los adolescentes es una de las piedras angulares sobre las que pivota la serie. El otro protagonista es Nate (Jacob Elordi), el típico deportista famoso del instituto, que esconde más de lo que muestra, marcado por el descubrimiento de unos vídeos del padre cuando era niño, lo que le reprime de ser como en realidad es. En el segundo episodio, Rue narra la historia de Nate previo a los títulos de crédito, como en el tercero lo hace con Kat (Barbie Ferreira), una chica obesa y ninguneada en el instituto pero toda una celebridad en Internet por las ficciones sexuales que escribe.

6. Esta doble vida es la de todos y cada uno de los jóvenes. Son una cosa pero de cara a los demás intentan aparentar otra. En realidad están partidos. Los adultos tampoco representan ninguna solución. Las chicas heterosexuales se dejan dominar por los hombres. El sexo no es algo compartido ni que se disfrute más allá de la irrealidad del porno. La imposición de una masculinidad tóxica entre los jóvenes se convierte en la norma. De esto se deriva la angustia vital que va aumentando en ellos, la tristeza e incluso automatismo a la hora de follar. Busca cariño, inocencia, o la inocencia del amor, pero encuentran su muerte.

7. No hay que caer o confundir la ficción televisiva de Levinson con las polémicas que se le achacan: desde la visibilidad de pollas o penes (tanto en el episodio dos como en el tres), a la escena sexual de los integrantes de One Direction (en el episodio tres dentro de la ficción del personaje de Kat), a la violación de Jules por un adulto (en el episodio uno). 'Euphoria' en la que las búsquedas estéticas resultan orgánicas con las representaciones de lo que sienten los personajes, sobre todo de Rue, es más, o a mí me lo parece, su fondo, los temas que expone sin tapujos. Porque es una indagación del desaliento adolescente, no solo en Estados Unidos, sino a nivel global, que tal vez deberían ver los padres para conocer el nihilismo en el que viven los jóvenes, la desesperanza que sienten en un mundo que solo les proporciona líquido virtual, químico u otros narcotizantes para matar la curiosidad y sus pensamientos, pues en esa búsqueda encolerizada del amor lo único que encuentran son sucedáneos, secretos, mentiras, ansia. Y miedo.