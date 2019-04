Estreno se escribe con H: hijos, hipnosis y humor Carmen Baquero, Álvaro Carrero, Ignacio Nacho, Miguel Guardiola y Ángel Pardo, en los ensayos en La Cochera Cabaret. / :: ÑITO SALAS Álvaro Carrero llega este sábado a La Cochera Cabaret con 'Mi hijo es imbécil', una comedia disparatada sobre el deseo de ser padres FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Viernes, 12 abril 2019, 09:45

Si hay algo en común en esta obra de teatro es la H. Primero porque su tema central son los hijos y el deseo de ser padres de una pareja. Segundo porque eso de que los bebés te hipnotizan tiene aquí una nueva aplicación. Y tercero porque esa sugestión de la mente de uno de la protagonista da lugar a un humor disparatado cuando nada sale como se planeó. «El conflicto surge en una pareja en la que ella quiere ser madre y él no quiere ser padre», explica el actor y director Álvaro Carrero que firma junto a Ignacio Nacho el texto de 'Mi hijo es imbécil', que se estrena esta sábado 13 en La Cochera Cabaret. Una obra «amable y familiar» con la coartada de la risa. «Es fresca y disparatada», avisa el coautor, inmerso en el último ensayo antes de abrir el telón.

Esa H de humor surge de manera natural cuando Mario es capaz de hacer lo que sea por quitarle a su pareja, Elena, su deseo incontrolado de ser madre. Un amigo le dará la solución: hipnotizar a la deseosa madre para que vea a su cuñado como su bebé y así se le quitarán las ganas. Evidentemente, el plan acabará torciéndose en esta comedia que también plantea cuestiones de nuestra sociedad, como el complejo de Peter Pan, el retraso en la edad de las personas que deciden ser padres o la naturaleza del reloj biológico de las mujeres.

Miguel Guardiola, Carmen Baquero, Ignacio Nacho y Ángel Pardo protagonizan esta obra, que en mayo se estrena en el Príncipe Gran Vía de Madrid

«Este problema no lo tenían nuestros padres, sino que ha nacido con nuestra generación, la sociedad del bienestar, la comodidad y el miedo a pasar de ser el hijo de mis padres al padre de mis hijos», explica Álvaro Carrero, que sabe de lo que habla ya es padre de un niño de 10 años. «Pero como padre no voy a venderle a nadie que esto es la hostia, sino que comprendo que para otro no lo sea», afirma el director y coautor de esta comedia que la saca punta a todos los perfiles, tanto a favor como en contra.

«Hay gente a la que le horrorizaba ser padre y, cuando lo es, piensa lo estaba perdiendo, pero también viceversa, los que consideran que antes vivíamos mejor», reflexiona Carrero, que confiesa que se ha divertido mucho en su mano a mano con Ignacio Nacho y el bebé que les ha nacido: 'Mi hijo es imbécil'. «En el fondo es una historia sobre el amor y la amistad», relata el director del montaje, que añade que la función también relativiza la forma de afrontar los problemas, «ya que aquello que te parecía tan importante después se convierte en algo banal».

«En su salsa»

Esa diversión que se ve en el ensayo de la obra también es fruto de un elenco bien avenido en el que figura el propio coautor, Ignacio Nacho, junto a la 'caramala' Carmen Baquero, el conspirador Ángel Pardo y el cuñado Miguel Guardiola, toda una institución del teatro malagueño. «Miguel está en su salsa y el personaje le va como anillo al dedo», asegura Álvaro Carrero, que repetirá función de la obra el próximo 30 de abril, para después estrenar en Madrid durante tres semanas a partir del 7 de mayo.

Producida por Marila Films, que debuta en el teatro tras producir el largometraje 'El intercambio, 'Mi hijo es imbécil' comparte tono y hermandad con la anterior comedia del autor y director, 'En ocasiones veo a Umberto', en la que también contó con Ignacio Nacho en el reparto. «Antes me dirigía él a mí y ahora nos hemos intercambiado papeles», señala Carrero, cuya comedia previa lleva ya en Madrid casi dos años en cartel en el Teatro Muñoz Seca. Una presencia que duplicará en apenas un mes con la puesta en escena de su nueva obra sobre la maternidad y la paternidad en el coliseo Príncipe Gran Vía. «Los dos teatros están uno frente al otro por lo voy a hacerme la competencia a mí mismo», bromea el autor y director, que está encantado con esa doble presencia en la gran meca del teatro en España: «Si me lo dicen hace unos años, no me lo creo».