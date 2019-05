Los Castillejos descubre un inesperado esplendor romano La excavación en Los Castillejos de Teba ha sacado a la luz una importante e inesperada construcción romana. / Ñito Salas Tras 26 años sin excavar, la nueva campaña saca a la luz una lujosa edificación del siglo I que prolonga la influencia en el valle del Guadalteba de este poblado ibérico FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Jueves, 16 mayo 2019, 00:44

Comenzaron a darle a la picola con muchas ganas. Tenían en mente una idea: allí iban a encontrar una muralla romana. Pero el prometedor muro resultó una simple barrera de contención del terreno. Una decepción que, mezclada con el más de un cuarto de siglo de espera para estas excavaciones, los treinta y pico largos grados en lo alto del cerro y los insaciables mosquitos, daba para una sensación de fracaso aún mayor. Pero no. Después de subir por un camino solo apto para vehículos de la París-Dakar y andar un trecho hasta llegar a la cima del cerro, en el tajo a cielo abierto y sol de justicia no hay malas caras por la derrota. Todo lo contrario. Se respira triunfo porque han encontrado el oppidum de Los Castillejos (Teba), el poblado fortificado del siglo I de este yacimiento iberorromano.

«Esto no es un casita», exclama Pepe Berdugo, miembro de la Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico de Teba-Hins Atiba, señalado unos grandes sillares que dan idea de la sólida construcción de época altoimperial romana que se edificó sobre la parte más llana del cerro. También han aparecido pinturas en las paredes, abundante cerámica decorada, semillas calcinadas, restos de fauna y hasta piezas de tocador de marfil. No, esto uno fue una vivienda cualquiera. Los expertos se inclinan más por un edificio público que bien pudiera ser un templo o un centro de poder económico del poblado. «Lo que está claro es que hemos encontrado una gran historia del siglo I con unos materiales muy potentes», afirma Francisco Melero, director de las excavaciones que esta semana concluyen su campaña. Un cuarto de siglo después de la primera y que sacó a la luz la muralla ibérica de 1,2 kilómetros que protegen toda la corona del monte.

«Desde 1993 aquí no se ha excavado nada pese a que estamos en el oppidum ibérico más importante de la provincia de Málaga», señala Berdugo que junto a los miembros de la asociación Hins Atiba (Castillo de Teba) ha promovido estas excavaciones que cuentan con un presupuesto de 20.000 euros y que han sido financiadas por el Ayuntamiento de Teba. Unos trabajos por los que han esperado mucho tiempo y que han dado resultados tan inesperados como sorprendentes.

Así, la época dorada de Los Castillejos se produjo en la ibérica plena y su antigüedad data del siglo VI-V a. C., mientras que el final del poblado se sitúa en el siglo I. «Creíamos que el abandono se produjo para su traslado al cercano asentamiento romano de Cortijo del Tajo, pero ya no está tan claro porque esta construcción tan importante de esa época final y nos habla de un esplendor hasta el último momento», explica Francisco Melero, que apunta a unas zonas oscuras en el suelo con signos de incendios y destrucción. «Todavía no sabemos si el abandono se produce por arrasamiento o por una ceremonia ritual», relata el arqueólogo y director de las excavaciones, que pone el acento en la abundante cerámica terra sigillata encontrada que también apuntan a que se trataba de un espacio lujoso y central en el poblado.

El espacio de 50 metros cuadrados que se ha abierto en el suelo ha revelado el pórtico a una edificación de grandes muros, donde también se ha localizado un molino de harina que funcionó cuando se deshabitó la zona y se utilizó para cultivo. «Creíamos que eran unas columnas pero resultó ser un molino que además cuenta con un sistema muy particular de prensado que no es común en esta zona», revela Pepe Berdugo, que apunta que mañana, viernes, realizarán una jornada de puertas abiertas para dar a conocer los nuevos hallazgos ya que este relevante yacimiento ibericorromano es «un gran desconocido».

A los que suban les espera toda una aventura del saber. Un viaje en el tiempo al pasado de la comarca a través de este poblado protegido como BIC y que por fin está descubriendo los secretos que llevaban enterrados más de veinte siglos. Y algunos que saltan a la vista. «El sitio que eligieron no fue casual ya que desde aquí dominaban el valle del Guadalteba y cruzaba la cañada real que venía de Granada hacia Ronda», revela Berdugo mientras señala al horizonte, donde los olivos se mezclan con los cultivos de cereal. Curiosamente, los mismos productos que atesoraba aquella sociedad ibéricorromana y que han aparecido entre los restos de esta excavación que nos muestra que algunas cosas no han cambiado.