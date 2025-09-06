Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

V. H.
¿SABE DÓNDE ESTÁ?

La espadaña de Maryam

VÍCTOR HEREDIA

HISTORIADOR

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

Esta espadaña se yergue orgullosa dominando el barrio que la rodea. Es el elemento que sirve de referencia a un templo de especial relevancia en ... la ciudad. Presenta una característica disposición triangular de las campanas y una amplia balconada sobre la plaza que se creó para darle mayor visibilidad a costa de la pérdida de la antigua capilla castrense y del convento de las monjas capuchinas. A principios del siglo XX se encontró en la escalera de acceso una estela funeraria del siglo XIII dedicada a una mujer llamada Maryam. LA SOLUCIÓN, MAÑANA DOMINGO

La espadaña de Maryam