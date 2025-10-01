La escritora Raquel Taranilla detalla su experiencia en las residencias del CAL

El Centro Andaluz de las Letras (CAL), dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones ... Culturales (Aaiicc), organiza un encuentro con Raquel Taranilla como participante de la segunda edición del programa de Residencias Literarias de Andalucía puesto en marcha por el centro. En esta cita la autora hablará del proceso final de escritura de su novela de misterio y de las posibilidades de este género para explicar el mundo contemporáneo. El encuentro tendrá lugar hoy a las 19.00 horas dentro del ciclo 'El Tercer Piso', junto al periodista y gestor cultural Héctor Márquez, en la librería Proteo de Málaga, entidad colaboradora de la actividad.

El programa Residencias Literarias de Andalucía del CAL pretende impulsar la producción literaria y la creatividad de los escritores participantes, además de difundir sus creaciones. En esta edición, en la que colabora nuevamente la Universidad Internacional de Andalucía, se ha sumado La Madraza, Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada, y el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Institucionales de la misma Universidad.

Gracias a esta iniciativa, siete autores de habla hispana tendrán una estancia en Málaga, Granada o Huelva para desarrollar el proceso creativo de su obra a lo largo de este otoño. En Málaga han sido seleccionados los proyectos de Raquel Taranilla y Paulina Flores de entre las 68 solicitudes presentadas.

Taranilla, que al llegar a Málaga ya tenía avanzada buena parte del libro, se propone ahora la redacción definitiva del manuscrito antes del 14 de octubre, fecha de finalización de la residencia. La novela arranca con el supuesto envenenamiento de una alta funcionaria europea en Bruselas. En ella aborda temas como la crisis de autoconciencia europea actual y la vejez del proyecto europeo. De todo ello y de su experiencia como autora de otras publicaciones como 'Mi cuerpo también', y de 'Noche y océano', Premio Biblioteca Breve, conversará junto a Héctor Márquez.

La segunda plaza de la residencia literaria en Málaga ha sido asignada a la escritora chilena Paulina Flores, que trabaja durante su estancia en una novela que cruza lo «sobrenatural con lo social a través del lenguajes del terror, el mito y el techno». El encuentro con Flores está previsto el próximo 17 de octubre en conversación con Noelia Clavero, presidenta de la Asociación de la Feria del Libro de Málaga y responsable de la librería Rayuela, donde se celebrará la actividad a las 19 horas.