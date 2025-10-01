Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Raquel Taranilla. SUR

La escritora Raquel Taranilla detalla su experiencia en las residencias del CAL

La autora dialogará hoy sobre el proceso creativo de su novela en una charla con el periodista Héctor Márquez

SUR

Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:00

El Centro Andaluz de las Letras (CAL), dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones ... Culturales (Aaiicc), organiza un encuentro con Raquel Taranilla como participante de la segunda edición del programa de Residencias Literarias de Andalucía puesto en marcha por el centro. En esta cita la autora hablará del proceso final de escritura de su novela de misterio y de las posibilidades de este género para explicar el mundo contemporáneo. El encuentro tendrá lugar hoy a las 19.00 horas dentro del ciclo 'El Tercer Piso', junto al periodista y gestor cultural Héctor Márquez, en la librería Proteo de Málaga, entidad colaboradora de la actividad.

