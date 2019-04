Nos ha pillado por sorpresa. Pedro Piqueras rompió ayer su costumbre de descanso dominical y ofreció en Telecinco anoche un especial elecciones comandado por su loable parsimonia. Lógico: nadie mejor que este periodista, con permiso de Ferreras, para narrar nuestras angustias, pues lo mismo te glosa lo indescriptible o escalofriante que te da paso, segundos después, a una gala con lo que acontece en Honduras. Con lo que ocurre en 'Supervivientes', se entiende.

Ya digo que nos cogió a todos por sorpresa, y no me refiero a esa vuelta de Piqueras, ni siquiera al escrutinio de los votos masivos, sino a otra noticia a la que no hemos hecho demasiado caso, sumergidos hasta el cuello como estábamos en la incertidumbre electoral, que da paso a un nuevo tiempo, no sabemos aún si de cambio de era tras tanta intensidad.

Quizá por estar con ese comecome de no saber qué pasaría hemos dado poco valor a esto otro que ha pasado, tan grave. Lo hemos ignorado, ahogados entre propaganda partidista, familiar o amistosa, llena de memes, 'sitckers' o vídeos falsos. Quizá no hayamos sido conscientes de su seriedad al pillarnos entretenidos con el nuevo artefacto cinéfilo y fanático del final de los Vengadores, cuya brillantez y emoción me son tan ajenas como las peleíllas de Cayo Coco. A muchos, tal vez, el impacto de ese otro titular les habrá pillado con el pie cambiado o arrecidos esperando la batalla cruenta que comenzó anoche: no la que comentó Piqueras, ay, sino de la 'Juego de Tronos'.

Porque sí, por más raros que a algunos les parezcan los resultados electorales, la historia que a todos debería ponernos los pelos de punta es esa que, oscurecida, nos deja de piedra: la de esos más de 100 menores, preadolescentes o más pequeños, a los que la Policía ha identificado por subir vídeos propios de contenido sexual con la intención de sumar seguidores o 'likes' en sus redes sociales. Una pesadilla real del mundo 'millenial'. Sabíamos que el milenarismo llegaría, pero que fuera a ser transmitido por 'YouTube' y no por Piqueras ni lo sospechábamos.