Ernesto y Pico: «Los magos no engañamos a la gente, la ilusionamos» Ernesto y Pico. / Juanka Campos La Granizada Hace vida en los hoteles de la costa, aunque cada vez lo llamán más de televisión. El malagueño Ernesto y Pico abandonó el Derecho y, después, los monólogos para seguir ilusionando con sus trucos MARINA RIVAS Lunes, 23 julio 2018, 00:25

Ha pasado más etapas que pueblos de España ha recorrido. Aunque no lo parezca, Ernesto y Pico, que no desvela sus trucos ni tampoco sus apellidos, pasó de ser un «niño cafre» a matricularse en Derecho, aunque fuese a la facultad para hacer trucos en clase. Su paso por 'Got Talent' le catapultó a Televisión Española, donde el próximo agosto volverá a ser invitado en 'Pura Magia'. Lo suyo le ha costado hacerse un hueco en este mundo, sobre el que clama que los políticos presten más atención a su gremio en España, actual campeona del mundo de magia. Una meta con la que el malagueño ya empieza a soñar.

–Cuando empezaba le tocaba pasar por la BBC (Bodas, Bautizos y Comuniones), ¿no?

–Y cumpleaños (ríe). La BBCC.

–¿Cuántos años pudo estuvo así?

–Mis primeros shows de magia cobrando los empecé a los 15 años, después estuve hasta los 19 más o menos y luego me metí en monólogos, en 'shows' en discotecas hasta los 24 y después empecé con hoteles y teatros.

–¿Y esa batalla que se dice que existe entre los magos y los monologuistas?

–Suele haber un poco, pero yo como hacía las dos cosas, me llevo bien con todos.

–¿Dónde ha llegado a actuar haciendo monólogos?

–En discotecas, pueblos perdidos…

–¿Cuál es el pueblo más perdido del mundo al que ha tenido que ir?

–Recuerdo uno en Córdoba pero no me acuerdo ni del nombre. Me cayó una tromba de agua y yo creía de ya no salía de allí (ríe).

–Imagino que el público ahora es más exigente con tanta competencia…

–Bueno, hay que saber adaptarse a las nuevas generaciones.

–Antes era más 'Bertín y Arévalo' y ahora es más humor 'David Broncano'…

–Efectivamente, hay que estar pendiente de las tendencias y ver lo que se lleva también en el humor. Yo me acabé decantando sólo por la magia, pero me gusta usar el humor en los 'shows', si no comunicas con humor, la gente se aburre.

–Entre magos, ¿hay intercambio de trucos?

–Lo hay, lo hay (ríe), pero sólo entre los que nos llevamos bien. Suele ser un mundo de mucho secretismo, pero compartimos muchas cosas, salvo que sea algo muy personal, que tú has trabajado.

–Ha habido algún intento fallido sobre el escenario?

–Yo siempre he sido muy cabezón, si una cosa me ha fallado, lo he seguido machacando hasta que ha salido. Con 18 años, recuerdo un día que estaba mi madre en el público, yo estaba haciendo un escapismo con cuerdas en el cuello, dos personas tiraban de estas y yo me tenía que soltar, pero tiraban y tiraban y yo no me podía escapar. La gente pensó que era parte del 'show', pero yo acabé con quemaduras en el cuello.

–¿Ha llegado a resultar herido en alguna ocasión?

–Esguinces en el tobillo sí que me he hecho y quemaduras en el cuello por las cuerdas un montón… Nada grave, pero pase lo que pase hay que acabar el espectáculo como sea y sonriendo.

–¿Nunca se le ha pasado por la cabeza dejarlo?

–A día de hoy, no podría. Con los monólogos, aguantando borrachos en pueblos perdidos. Pues sí me dieron ganas de dejarlo. Pero la magia no.

Magia en la universidad

–¿Se vive mejor de la magia que de los monólogos?

–Antes, hace 7-8 años fue el 'boom' de los monólogos y se pagaban muy bien, pero ahora, ya que me he hecho más conocido, sí que puedo vivir de esto.

–¿Sus padres no llegaron a decirle alguna vez que por qué no se dedicaba a estudiar?

–Sí, bueno. Yo estaba haciendo Derecho y mi madre me decía que acabara la carrera, pero la dejé.

–¿Le hacía trucos a sus compañeros de clase?

–Recuerdo en una clase de Derecho Político que, después de la exposición le dije al profesor, «Yo voy a hacer un truco de magia» y el profesor me dejó. Y luego yo derecho no me lo saqué porque estuve todo el día con los amigos en el césped, con el cachondeo.

–¿Su paso por 'Got Talent' fue uno de los mejores momentos de su carrera?

–Fue un salto, me dio mucha fama. Después de aquello estuve en TVE, en 'Pura Magia' y también colaborando en 'Hora Punta'. Fui ganando contactos porque también le iba cayendo bien a la gente.

–Imagino que habrá de todo, que algún mal rato se habrá llevado…

–Sí, también hay gente que odia la magia, que cree que le estamos engañando y es verdad, pero en el buen sentido. Igual que en el cine, serían los efectos especiales, hay que verlo así. Nosotros no engañamos a la gente, la ilusionamos.

–O sea que no era el típico niño que salía a la calle con el balón…

–Sí, también, yo he sido un niño muy cafre. Era inquieto. Por un lado me ponían en todos los teatros, pero por otro era el terremoto de mi casa, estaba todo el día dando por saco a mi hermana…

–He visto que ha compartido en sus redes una queja sobre que a los magos en España no se les hace mucho caso, incluso equiparando a estos con los deportistas…

–España es una potencia en magia, acaba de ser campeona mundial en el FISEM. Lo que a los magos nos ha cabreado mucho es que no se le ha hecho nada de eco. No tenemos ninguna ayuda, queremos que los políticos nos hagan más caso. Los deportistas, por ejemplo, generan unos ingresos de los que los políticos se pueden beneficiar, pero como nosotros lo hacemos de otra manera, no les interesaremos… No es que seamos como los deportistas, es que ni siquiera se les ha hecho una llamada para darles la enhorabuena.