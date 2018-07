Érase una vez... Juanma y Olivia Lara Juanma Lara y su hija Olivia se alían para sacar adelante 'No me toques el cuento'. / Migue Fernández Padre e hija se rebelan contra la historia oficial de las princesas Disney en la comedia 'No me toques el cuento' REGINA SOTORRÍO Jueves, 26 julio 2018, 00:29

Érase una vez una niña a la que un día le preguntaron en el colegio en qué trabajaba su padre y no supo qué contestar. No era banquero, ni profesor, ni médico como los papás de sus compañeros de clase. Repetía textos en casa, solo o acompañado; se subía a una tarima y a veces le escuchaba hablar en la radio… No sabía que eso era una profesión, que se podía ser actor sin aparecer en una superproducción de Hollywood. Cuando lo descubrió y años después lo probó, ella se pasó al mismo bando. Ahora, además de padre e hija, Juanma y Olivia Lara son socios. Ella escribe y dirige 'No me toques el cuento', la comedia producida por él que este sábado y domingo estrenan en el Echegaray, dentro del ciclo de teatro.

En detalle Obra 'No me toques el cuento'. Guión y dirección Olivia Lara. Reparto Ana Iglesias, Isabel Morán, Colette Casas y Silvia Morelly. Producción Juanma Lara. Lugar Teatro Echegaray. Fecha 28 (20.30 horas) y 29 de julio (20.00 horas). Entradas 15 euros.

La camiseta de Bella que Olivia luce durante la charla le delata. Le encantan las princesas Disney, se ha visto una y otra vez todas las películas de la factoría de animación… «Pero mi punto de vista hacia ellas ha cambiado, he crecido y evolucionado», explica. Tras analizar el papel de cuatro referentes femeninos de Disney, se preguntó que dirían esas hermosas y entregadas muchachas si ahora tuvieran voz. La respuesta se desvela en una noche de desmadre donde Blancanieves, Cenicienta, Aurora y Bella muestran su realidad, la otra parte del cuento que nunca se cuenta.

Blancanieves, cansada de ser esa chica siempre sonriente capaz de entrar en casa de unos desconocidos y hacerles las camas y un potaje, estalla. Diagnosticada de trastorno bipolar («porque cuando las mujeres se enfadan tienen trastornos mentales y no sociales»), se medica para permanecer en ese estado de felicidad perpetua. Cenicienta, llena de rencor tras años de maltrato por parte de su madrastra, se ha convertido en 'Chonicienta'. Un día le lanzó un zapato de cristal a una institutriz y desde entonces solo lleva deportivas. Aurora siempre está cansada y sufre episodios de narcolepsia, las secuelas de permanecer dormida durante cien años. Y Bella, además de «un clarísimo síndrome de Estocolmo tras casarse con su secuestrador», le da a la bebida para olvidar que cada día es un poco más vieja. Las cuatro fuman, beben y se desahogan en una noche muy anárquica «para no morirse del asco».

Olivia Lara toma prestado estos emblemáticos personajes para dar salida a su necesidad de contar lo que le duele como mujer y como actriz en esta sociedad. «Por qué cosas tan obvias son tan difíciles de entender.Parece que hay machismos integrados inevitablemente, ¿cómo puede ser así?», se pregunta Olivia. «¿Y quién es el culpable de todo eso? Disney», apostilla Juanma.

«Solo puedo asentir»

Pero él, locuaz como el que más, interviene poco en esta conversación. «Cuando la escucho hablar tiene muchas cosas que decir y las tiene muy claras. Yo solo puedo asentir», dice, orgulloso de esa niña –ya mujer– que desde pequeña demostró su «pasión por la interpretación». «Pensé que se le pasaría, hasta que vi que era algo irremediable, porque yo la había sentido igual. Aunque no sé si quiero que haya más de dos generaciones en la familia», dice mientras enseña emocionado fotos de su nieto, Saúl, de tan solo dos meses.

Su papel en 'No me toques el cuento' ha sido poner la infraestructura, «prestarle el megáfono» a Olivia para que «grite» esa historia feminista «humanista», apostilla ella. Porque son mujeres que se rebelan contra la realidad impuesta, pero también dejan ver sus debilidades sin complejos.

Su madre, Paqui Lagunas, firma todo el vestuario de la obra. Un proyeto en familia, su mejor escuela. De hecho, aunque se ha formado con Juan Codina en Madrid, desde los 20 años forma parte de Teatroz, la compañía fundada por Juanma Lara hace más de 25 años. Ahora vive en Madrid, donde ha dado forma a esta comedia con las aportaciones de las actrices que se enfundan el vestido de princesa. Porque la revolución de las mujeres es una lucha de todas.