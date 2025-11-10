Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Mar España, referente en protección de datos en España, apuesta por fomentar la vida analógica en las familias. SERGIO CRUZ
Exdirectora Agencia Española de Protección de Datos y Presidenta Plataforma Control Z

Mar España: «Tocamos más el móvil que la mano de nuestros seres queridos»

La experta jurista, que participa en Málaga en un ciclo de Fundación Unicaja, exige medidas efectivas para limitar el acceso de los menores a las pantallas y ofrece claves para proteger a las familias

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:58

Comenta

Asegura no comprender cómo la sociedad no ha puesto ya el grito en el cielo: «Nuestra atención y nuestra esencia más profunda está secuestrada por ... pantallas a través de patrones adictivos», sentencia. Como un atracón de comida rápida constante en el mundo digital. Mar España, exdirectora en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), presidenta de la Plataforma Control Z (que promueve el uso responsable de la tecnología en niños y adolescentes) y autora del libro 'Así se somete a usa Sociedad', advierte de la necesidad de una «desescalada digital» en una época disruptiva en la que las consecuencias para los menores son demoledoras: «Los alejamos de las drogas o el tabaco pero le damos un smartphone con acceso ilimitado a Internet. Una salvajada», sentencia la jurista que este martes participa en Málaga en el ciclo de Fundación Unicaja 'Viral, el reto de la Evolución', para abordar claves para proteger a hijos y familias. (Colegio de Arquitectos de Málaga, 19.00 horas, entrada libre hasta completar aforo).

