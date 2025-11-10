Mar España: «Tocamos más el móvil que la mano de nuestros seres queridos»

Asegura no comprender cómo la sociedad no ha puesto ya el grito en el cielo: «Nuestra atención y nuestra esencia más profunda está secuestrada por ... pantallas a través de patrones adictivos», sentencia. Como un atracón de comida rápida constante en el mundo digital. Mar España, exdirectora en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), presidenta de la Plataforma Control Z (que promueve el uso responsable de la tecnología en niños y adolescentes) y autora del libro 'Así se somete a usa Sociedad', advierte de la necesidad de una «desescalada digital» en una época disruptiva en la que las consecuencias para los menores son demoledoras: «Los alejamos de las drogas o el tabaco pero le damos un smartphone con acceso ilimitado a Internet. Una salvajada», sentencia la jurista que este martes participa en Málaga en el ciclo de Fundación Unicaja 'Viral, el reto de la Evolución', para abordar claves para proteger a hijos y familias. (Colegio de Arquitectos de Málaga, 19.00 horas, entrada libre hasta completar aforo).

–¿Tiene usted o sus hijos Facebook, Instagram o Tiktok?

–Mis hijos son mayores y afortunadamente no usan mucho las redes. Yo alguna vez consulto Instagram, pero no tengo perfil en ninguna red social. Intento ser coherente con lo que digo y tengo un tiempo máximo, por ejemplo, para usar WhatsApp al día: una hora.

–¿Una hora diaria? ¡Uf!...

–De 0 a 6 años debería haber cero consumo de pantallas. De 6 a 12 años, máximo una hora al día incluyendo enseñanza digital y deberes, algo que el sistema educativo ahora mismo no está cumpliendo. Y a partir de los 12 años y hasta la edad adulta, para un uso saludable deberíamos consumir dos horas máximo al día.

–En su libro habla de una sociedad secuestrada víctima de la adicción de las pantallas...

–Correcto. Se está filtrando voces de exdirectivos de redes sociales que alertan sobre la adicción actual. Por ejemplo el creador del scroll infinito, que se arrepintió públicamente. Lo que nos diferencia de un animal es nuestra capacidad de dirigir la atención, de poner mi presencia. Si mi atención es secuestrada por las pantallas y me paso dos horas en TikTok o en Instagram porque no he tenido control acabo consumiendo contenidos que no me aportan nada. Estoy en multitarea con el secuestro de mi capacidad de ser libre y de estar presente.

–¿Estamos ya tomando conciencia de las consecuencias de un uso desmedido de pantallas?

–No, no lo estamos haciendo. También es verdad que el marketing de la industria digital es brutal. Parece que ahora mismo lo que mola es un colegio que tiene competencias digitales y eso está bien, pero se está enseñando a edades demasiado tempranas. Igual que antes se conducía sin cinturón de seguridad o se fumaba delante de los bebés, ahora tenemos que dar ese salto en la conciencia digital. Los poderes públicos tienen que legislar para hacer esa desescalada digital, para obligar a la industria que cuando vendan un dispositivo venga ya con control parental y con criterios de verificación de edad para impedir el acceso a contenidos de adultos.

–¿Cuáles son los peligros reales del acceso al móvil temprano y de la adicción digital?

–A los niños, el consumo de más de dos horas al día, aunque sea de dibujos animados, ya le va a afectar a sus conexiones neuronales y eso ya implica salud física, mental, emocional y capacidad de regulación. Han aumentado los delitos cometidos por menores por consumo precoz de porno. Una niña con 12 años no puede estar en TikTok o en una red social porque no tiene la madurez suficiente.En esta época, en vez de moldear su comportamiento, su identidad y sus valores la familia y los amigos, ahora lo moldean los intereses económicos de las plataformas y de los influencers. Y eso está produciendo un perjuicio grave en niños y niñas.

–¿El fallo con los adolescentes es de los padres o es estructural?

–Es conjunto. Las familias hemos sido víctimas porque nos vendieron el caramelo digital sin advertirnos de todo lo que había detrás del sistema digital. Tenemos que ir despertando.

-¿Qué hacer en casa para poner a raya la adicción digital?

–Los móviles a los menores se deben entregar con control parental, contrato de uso y tiempo limitado, por supuesto. No pueden dormir con el móvil en la habitación. Por otro lado, hay que fomentar la vida analógica. Ahora parece que lo real es la vida digital y para tener una vida saludable es importante fomentar el deporte y las relaciones sociales en persona. Consulta y descarga aquí el contrato de uso de móvil para adolescentes.

–¿Qué señales de alarma deben hacernos echar el freno de mano en casa?

–Si le quitas el dispositivo y tu hijo se enfada, si tiene ataques de ira incontrolados, si está cambiando el carácter, si te dicen en el colegio que llega dormido o que tiene problemas de rendimiento escolar. También que de repente no quiera tener relaciones con amigos y prefiera quedarse en la habitación con los dispositivos.

–Leer sus mensajes, ¿es nuestra oblgación o una invasión a su intimidad?

Pues mira, no. Hasta los 18 años, los padres y las madres somos responsables de de de de lo que hagan nuestros hijos en el ámbito civil, y administrativo. Ningún padre soltaría a su hija con 12 años en una gran plaza pública sola en una ciudad que no conoce, ¿no? Pero eso es lo que estamos haciendo cuando soltamos a nuestros hijos con un smartphone sin ningún tipo de control de contenidos, ni de espacios ni de horarios.

–¿Qué cambios traerá la Ley de Protección de Menores en entornos digitales que impulsó desde la AEPD (ahora en fase de tramitación parlamentaria)?

–Hay medidas muy importantes como es elevar el consentimiento de los 14 a los 16 años para crear una cuenta en redes sociales. También la obligación a la industria de control parental por defecto en todos los dispositivos que se vendan en España, como ya ocurre en Francia. Desde Control Z estamos pidiendo que se modifique la ley básica educativa para adaptar la enseñanza digital a las pautas de las sociedades médicas. El sistema educativo está enseñando digitalmente incumpliendo el número máximo de horas que dice la Asociación Española de Pediatría y además obliga, por ejemplo, a hacer deberes en la tablet superando esas horas máximas de uso.

–¿Estamos sometidos sin remedio o aún hay margen de mejora?

-Estamos a tiempo pero las decisiones que se tomen en esta década de desarrollo exponencial de la inteligencia artificial van a marcar el futuro de la humanidad. Tocamos más el móvil que la mano de nuestros seres queridos.Estamos perdiendo esa capacidad de estar presentes. No podemos perder la esencia humana. Hay que introducir la autorregulación, involucrar a la mente para ir hacia dentro porque si no somos como pececillos que pican el anzuelo de las redes, dejando hábitos de vida que nos ayuden a ser más sanos y más felices.