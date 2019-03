El enigma de los castillos del Monte Calvario

El Monte Calvario tiene madera. Eso es lo que espera encontrarse el visitante que coge el sendero que sube la colina desde el final de calle Amargura. Aunque además de árboles y de un paseo agradable por la naturaleza, los caminantes se topan con una visión inesperada: una singular galería de arte. Se trata de viejos tocones que quedaron como testigos de imponentes eucaliptos de antaño que fueron talados cuando algún temporal o una enfermedad afectó a los troncos. Pero alguien decidió darle una nueva vida a esos tallos que se convirtieron en esculturas singulares que recuerdan castillos, palacios y fortalezas fantásticas que sorprenden a los transeúntes. Tanto que los senderistas no pueden evitar fotografiar estas piezas únicas y subirlas a las redes sociales donde se ha viralizado esta iniciativa. Pocos saben que el autor vive por allí cerca.

«La primera pieza fue una cepa cuyo diámetro acabó convirtiéndose en una estrella», señala Manuel Ledesma, un artista que siempre había tallado en vidrio y que hace cinco años comenzó esta singular colección del Monte Calvario. Sus manos le pedían cambiar la suavidad del cristal por otro material más rudo con el que poder experimentar. Y lo encontró en el monte que ve desde su casa y recorre cada mañana. «Fue un impulso», confiesa Ledesma que, pese a la dureza del eucalipto, vio como aquella corteza se iba dejando modelar para dar rienda suelta a su creatividad. Los picos de su primer astro en madera fueron dando paso a pequeñas formas geométricas que han acabado convirtiendo lo que eran bases de árboles en piezas cargadas de fantasía.

«Unos me dicen que ven las ruinas de Petra en Jordania y a otros les recuerda los decorados de la saga de 'El señor de los anillos'», explica Manuel Ledesma, al que también le han comentado que su particular bosque tallado remite a los títulos de crédito de la serie de moda, 'Juego de Tronos'. Unos referentes que, en principio, sorprendieron al propio Ledesma ya que no es especial fan de estas producciones cinematográficas y televisivas. «Aquí solo hay imaginación y las manos», asegura el escultor, que ha roto ya algunos formones sobre los duros eucaliptos.

Las piezas cinceladas en el Monte Calvario / MIGUE FERNÁNDEZ

Las piezas cinceladas en el Monte Calvario contrastan por su intenso color rojo frente a los troncos marrones de los eucaliptos y pinos de la zona. Un tono que no pasa inadvertido. Y sirve además de recordatorio de que el monte está vivo. «Con estas tallas también quería denunciar el abandono de este pulmón de Málaga, tanto de algunos que vienen y lo ensucian, como de la falta de cuidado de las autoridades», denuncia Ledesma, cuya actuación alcanza ya la docena de esculturas en madera, las cuales han conseguido despertar incluso la conciencia de las autoridades.

El pasado año, el Ayuntamiento, a través de Emasa, acometió el encauzamiento del arroyo Calvario lo que afectaba a buena parte de las esculturas con las que Manuel Ledesma le había dado un nuevo aliciente al paseo por el monte. Pero lo que parecía una amenaza para estas piezas fantásticas se convirtió en una visible mejora. «El director de Emasa se reunió conmigo y, tras la charla, habló con la empresa adjudicataria para crear una zona en la que se agruparan las cepas afectadas por las obras de canalización del arroyo», explica el autor, que se muestra encantado con el detallista trabajo de talado de ocho de los castillos que ahora se han agrupado sobre una base como si fuera una pasarela escultórica que muestran formas caprichosas surgidas de la naturaleza y la mano del hombre.

«Gracias por usar el arte»

El Monte Calvario, perteneciente al Obispado de Málaga y cuya ascensión desemboca en el Camino de los Almendrales, es ruta de numerosos senderistas, excursionistas y propietarios de perros que acuden a pasear en plena naturaleza a escasos metros de la civilización y del propio centro de la capital. Unos visitantes que se han convertido en los espectadores de este museo al aire libre y lo han agradecido. «Un día estaba aquí trabajando y me encontré con una familia que había quedado con sus amigos para venir a ver las esculturas porque uno de ellos las había descubierto y se había quedado fascinado», recuerda Ledesma, que añade con emoción que otro día encontró una nota manuscrita en uno de los tocones: «Simplemente daba las gracias por usar el arte para cambiar la forma de ver la naturaleza».

A ello se une la ola de aplausos y admiración que ha levantado en redes sociales todas estas esculturas de filigrana que se han convertido en protagonistas de cientos de fotografías. «Yo no tengo Facebook ni Instagram pero cada dos por tres mis amigos me dicen que se han encontrado fotos y referencias en Internet», admite Manuel Ledesma, al que este entusiasmo real y virtual compensa de tantas horas de modelado. De hecho, conforme se empina el sendero, las esculturas también ganan en complejidad y aumentan su tamaño en la conquista de nuevos troncos que supusieron para el autor hasta dos meses de trabajo.

Unas obras cargadas de imaginación y detalles que si se observan de cerca descubren en alguna esquina o recoveco dos letras: M. L. Podían ser perfectamente las iniciales de 'Monte Libertad' o 'Málaga Ladera', pero son las del nombre de este autor que ha convertido una montaña en un paseo con arte.