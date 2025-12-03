Encuentro con Zenet en el ciclo 'Málaga, ida y vuelta' de La Malagueta

Zenet se reencuentra este jueves con el público malagueño en una nueva sesión del ciclo 'Málaga, ida y vuelta', que organiza el Centro Cultural La ... Malagueta con la colaboración de diario SUR (19 h. Entrada libre hasta completar aforo). El cantante y actor malagueño repasará su trayectoria de la mano de la periodista Regina Sotorrío y presentará su último trabajo, 'Las manos y la voz'.

Tras un año retirado de los escenarios y varios meses ausente de las redes sociales, Zenet vuelve con un álbum a modo de homenaje a su guitarrista José Taboada, puntal de su carrera, fallecido hace dos años. Un disco elaborado sin prisas y a la luz del día, antes de irse cada tarde a ejercer como terapeuta auxiliar en la misma clínica de Madrid en la que trató sus propias adicciones.

'Málaga, ida y vuelta' descubrirá a la persona que hay detrás del artista, un hombre con múltiples aristas que siempre sorprende. Zenet ha dejado su sello en la música con un estilo único que le ha valido el título de 'crooner andaluz' desde su debut con 'Soñar contigo'. Fue la primera de una colección de canciones de letras cuidadas y poéticas vestidas con melodías atemporales, con la sensibilidad del bolero, la sensualidad del tango y la potencia de los arreglos contemporáneos.

En la pantalla, ha participado en películas y series de televisión, un formato en el que se estrenó en 1993 dando vida al joven Picasso a las órdenes del director Juan Antonio Bardem. Y en su vida, Zenet es un terapeuta especializado en drogodependencias, arteterapia y musicoterapia, un profesional que ayuda a luchar contra las adicciones tras haber superado las suyas propias. Pero hay más: cuando el trabajo se lo permite, pinta. Como artista plástico, Zenet traslada al lienzo sus paisajes soñados, con mares y cielos que se funden.