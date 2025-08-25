Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Emilio de Justo y Marco Pérez salieron a hombros ayer en la corrida Goyesca de Antequera . A. J. GUERRERO
Toros

Emilio de Justo y Marco Pérez cuajan una gran tarde en la Goyesca de Antequera

Curro Díaz no está afortunado con la espada, Justo se lleva tres orejas y Pérez dos en el último de la tarde, abriendo la puerta grande

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Lunes, 25 de agosto 2025, 02:00

Emilio de Justo debutó en Antequera con tres orejas, siendo el triunfador de la Goyesca de ayer, en la que el joven Marco Pérez tiró ... de valor para cortar dos apéndices al último de la tarde y acompañarle a hombros, quedando sin premios Curro Díaz, al que le falló la espada. Díaz tiró de veteranía para su primero de la tarde, al que recibió con una buena tanda de verónicas para poner las primeras ovaciones entre los aficionados. Tras brindar al público, con muleta en mano intentó dar espacio y tiempo al astado. Logró buenos naturales y derechazos, pero al cambiar a la izquierda el toro no fue respondiendo. Volvió a dar unos buenos pases que no dieron el resultado esperado. Pinchó en cuatro ocasiones, descabellando a su rival. Aplausos.

