Emilio de Justo y Marco Pérez cuajan una gran tarde en la Goyesca de Antequera

Emilio de Justo debutó en Antequera con tres orejas, siendo el triunfador de la Goyesca de ayer, en la que el joven Marco Pérez tiró ... de valor para cortar dos apéndices al último de la tarde y acompañarle a hombros, quedando sin premios Curro Díaz, al que le falló la espada. Díaz tiró de veteranía para su primero de la tarde, al que recibió con una buena tanda de verónicas para poner las primeras ovaciones entre los aficionados. Tras brindar al público, con muleta en mano intentó dar espacio y tiempo al astado. Logró buenos naturales y derechazos, pero al cambiar a la izquierda el toro no fue respondiendo. Volvió a dar unos buenos pases que no dieron el resultado esperado. Pinchó en cuatro ocasiones, descabellando a su rival. Aplausos.

Toro parado para la faena en su segundo, que en las manos de Curro Díaz se cambió algo con la muleta. Antes, en ninguna de las suertes fue mejor el toro, parado y sin intención de entrar en el juego. A pesar de ello, el torero tiró de maestría y consiguió buenos muletazos, metiendo al toro en vereda. Faena trabajada aunque el astado se le coló en varias ocasiones. Pinchazo y estocada, que le valió la petición de la oreja, que no concedió el presidente.

Emilio de Justo debutó con temple en la plaza de toros de Antequera. La fuerza del astado al salir le frenó el conseguir unos buenos pases con la capa. Tras un puyazo flojo, pidió el cambio para comenzar una faena con la muleta firme. La calidad del torero se notó desde el primer momento, talones firmes en el albero, barbilla en el pecho y elegancia en los muletazos. Intentó sacar del toro todo lo que tenía, que era poco. Con la izquierda conjugó lo mejor y tras intentar con la derecha algo más, mató de una certera estocada que le valió una oreja.

El quinto de la tarde permitió a Emilio de Justo realizar una gran faena; nada más recibirlo con el capote ofreció una tanda de verónicas con bella estampa que fue una auténtica declaración de intenciones. El cacereño pronto caló a su rival, de una gran mansedumbre. Brindó al respetable y comenzó con la muleta con unos elegantes estatuarios que ya levantaron los primeros olés.

El toro respondió a media altura, con firmes derechazos y finura, siguió también por el pitón contrario mostrando su calidad. Ya con la espada en mano unas malonetinas de ensueño abrieron el camino que culminó con una gran estocada y dos apéndices. Se llevó el premio al mejor de la Goyesca, entregado por el Ayuntamiento.

Valentía la ofrecida por Marco Pérez, que lidió con la res de Núñez del Cuvillo desde primera hora. Supo buscarle con la capa aunque la bravura que mostró al salir no se lo permitió. Precioso quite combinando gaoneras y saltilleras el que ofreció, serio y como si fuera un veterano maestro. Tras brindar al público, fue temporizando la faena, presentándose ante su rival, al que pronto logró arrancarle buenos derechazos y molinetes así como trincherazos con la izquierda. El toro buscó las tablas y ahí el joven matador tuvo que hacer su faena ante un toro que fue a menos. Media estocada y descabello que le valió una gran ovación.

El salmantino se animó ante el triunfo de su antecesor y recibió con varias tandas de verónicas rematadas con media al último de la tarde, arrancando los aplausos, algo que ocurrió de nuevo en un precioso quite por chicuelinas en el centro de la plaza. Con la muleta, tras brindar a Emilio de Justo, se dispuso con valentía a lidiar con su rival, que le puso las cosas complicadas. No humillaba lo suficiente y le mantenía la mirada. A pesar de ello, ganas y esfuerzo con varios muletazos le permitieron conjugar una buena faena. Mató de una estocada tendida, pero suficiente para pedir las dos orejas, concedidas, con los aficionados rendidos. Hay futuro en este torero.