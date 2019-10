Elvira Roca: «La historia de España está colonizada por hispanistas extranjeros» Elvira Roca posa junto a su nuevo libro 'Fracasología'. / Efe La autora malagueña presenta en Madrid 'Fracasología. España y sus élites', obra ganadora del Premio Espasa SUR Martes, 8 octubre 2019, 00:31

La ensayista malagueña Elvira Roca vuelve a las librerías con 'Fracasología. España y sus élites: de los afrancesados a nuestros días', Premio Espasa 2019. En el libro, presentado ayer en Madrid, Roca aborda la inacción de una parte de la sociedad y de los propios políticos en torno a la 'leyenda negra' española, en la que también han colaborado a su entender los hispanistas extranjeros, que son «vistos como 'celebrities'». «No quiero quitarles mérito, pero no entiendo por qué han tenido tanta importancia a la hora de escribir nuestra Historia. Lo que me pregunto es por qué en España sí tienen importancia estos hispanistas pero no ocurre al revés en otros países», lamentó una entrevista con Europa Press.

Roca apunta directamente a las propias élites intelectuales y a los políticos españoles como responsables de la aceptación de la 'leyenda negra'. «La tibieza del Estado ahora es la misma que con el franquismo: hay una inferioridad asumida y se quiere proyectar una imagen agradable para los demás», dijo.

En 'Fracasología', la autora recorre varios siglos de la historia reciente española hasta llegar a la actualidad, siempre poniendo el foco en la manera en que las élites han renunciado a la idea de crear su propio relato sobre España en favor de otros relatos extranjeros. «En gran parte, la 'leyenda negra' es una cuestión de márketing, que pasó de la propaganda a los libros de texto», apuntó.

Esa «inferioridad» generada por el mito ha llegado hasta los días actuales, donde por ejemplo en el Parlamento Europeo se tiene al francés como segunda lengua oficial «a pesar» de que el español sea la segunda lengua más hablada. De hecho, ha puesto sobre la mesa el papel de España en la reciente celebración del V aniversario de la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, que ha pasado «de puntillas». «No hemos sido capaces de celebrar como Dios manda uno de los hitos de la humanidad y eso es debido a que solo puede celebrarse como acto de Estado y no con una lectura autonómica», señaló.