Uno de los sarcófagos que forman parte de la colección de objetos funerarios que reúne el Gran Museo Egipcio. Efe

Egipto abre su gran museo, un proyecto faraónico que se hace realidad tras 20 años

El museo arqueológico más grande del mundo mostrará por primera vez al público el tesoro completo de Tutankamón

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Sábado, 1 de noviembre 2025, 11:44

Comenta

Tras 20 años de una construcción titánica y varios aplazamientos, Egipto hace historia con la apertura este sábado en El Cairo del museo más esperado ... del siglo, el Gran Museo Egipcio, consagrado a sus faraones, treinta dinastías que marcaron una civilización a lo largo de 5.000 años. La inauguración del museo arqueológico, con vistas a las pirámides de Guiza, la gran maravilla de Egipto, reunirá a 80 delegaciones oficiales, entre ellas 40 encabezadas por reyes, príncipes, jefes de Estado o de gobierno, lo que revela la importancia de lo que se considera el «acontecimiento cultural del siglo». El rey Felipe VI ha confirmado su asistencia.

