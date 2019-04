Dramaturgos andaluces 'resucitan' el Premio Romero Esteo para jóvenes autores Romero Esteo falleció el pasado mes de noviembre en Málaga. / Efe Cubren desde la iniciativa privada el vacío dejado por el Centro Andaluz del Teatro, inactivo desde hace años REGINA SOTORRÍO Miércoles, 10 abril 2019, 17:07

Hace justo una década que el Centro Andaluz del Teatro (CAT) dejó en 'impasse' el Premio Miguel Romero Esteo, un revulsivo para jóvenes dramaturgos que veían sus textos publicados y representados en una escena siempre complicada. En este tiempo la actividad del CAT –dependiente de la Junta de Andalucía– ha quedado reducida a la nada, sin visos de recuperación desde el ámbito de lo público. Ante esta situación, un grupo de dramaturgos andaluces decidió hace unos meses recoger el guante y poner en marcha El nuevo CAT (NCAT), con el reto de definir «un nuevo centro de las artes escénicas descentralizado, horizontal e inclusivo». Recuperar el Premio Miguel Romero Esteo para los nuevos talentos era uno de sus propósitos, y este jueves lo cumplen.

El nuevo CAT entrega este jueves en el marco de los Premios Lorca, que organiza la Asociación de las Artes Escénicas de Andalucía (ARESAN) con la colaboración de la SGAE, el X Premio Homenaje a Miguel Romero Esteo para la dramaturgia joven andaluza. El galardón recoge el espíritu del original, que rendía homenaje al carácter vanguardista del dramaturgo cordobés, afincado en Málaga, recientemente fallecido.

Pero 'resucita' desde la iniciativa privada, sin el aval de la Junta de Andalucía (cuyo anterior Gobierno advirtió por escrito al NCAT que no podían hacer uso del nombre del centro ni del premio, aunque no estuvieran en funcionamiento) y, por tanto, sin dotación económica. No obstante, los organizadores se comprometen a publicar la obra ganadora e incentivar su puesta en escena. De momento, cuentan con el apoyo de ARESAN, que este jueves les acoge en el Teatro Central de Sevilla, donde se celebra la gala de entrega de los Lorca.

Dámaris Matos, Marilia Samper y Antonio Raposo, ganadores en su día del premio o el accésit, integran el jurado. Sergio Rubio, Juan Alberto Salvatierra, Javi Berger y David Montero, también con el Romero Esteo en sus currículos, están detrás de esta iniciativa. Una nómina que da cuenta de lo que significó este galardón para toda una generación de autores (1997-2009).

Insiste Rubio en que el NCAT nace para cubrir el vacío dejado por las instituciones públicas sin ningún fin lucrativo. Más bien al contrario. «Nos está costando dinero y nuestro trabajo», apunta. Su puesta en marcha se acordó en el III Encuentro de Autores andaluces, celebrado el pasado junio en Córdoba, con una treintena de creadores.