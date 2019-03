Dora García: arte desde los márgenes en La Térmica La artista Dora García, ayer en La Térmica antes de impartir su taller. / SUR «Es una barbaridad que las enseñanzas artísticas estén dentro de la Universidad», sostiene la creadora, que imparte un taller en Málaga ANTONIO JAVIER LÓPEZ Miércoles, 27 marzo 2019, 00:01

«Normalmente, los grandes museos van a buscar las cosas a los márgenes. Es en el margen donde ocurren las cosas. El trabajo del artista no se suele desarrollar en las grandes instituciones, se desarrolla casi siempre en los márgenes. Y después, esas grandes instituciones tienen gente que se fija en lo que sucede en esos márgenes para luego mostrarlo y que así tenga una mayor repercusión en un público más amplio». Habla Dora García, cuya obra nacida desde esa periferia conceptual, casi física, ha llegado hasta el epicentro del sistema del arte.

La Bienal de Venecia (hasta en tres ocasiones), el Museo Nacional Centro de Arte ReinaSofía y laDocumenta 13 son algunos de los lugares donde la artista española ha mostrado su trabajo. Una obra que ayer desgranó en el taller 'El amor aparece en los lugares más inesperados: tres modelos diferentes de exposición', desarrollado en La Térmica a partir de tres proyectos de García presentados a lo largo de 2018 en tres instituciones de diferente corte.

«El título parte de una de esas exposiciones, que era 'El amor aparece en los lugares más insospechados' y que es el título de una canción muy conocida. Elegí esa canción porque pienso que enamorarse de una obra de arte es muy parecido a enamorarse de una persona y realmente puede pasar cuando menos lo esperamos y por eso casaba muy bien», ofrece García.

«Una de esas exposiciones fue en el Reina Sofía, otra en Estocolmo en una institución privada y la tercera fue en Estocolmo un museo regional», añade la artista, antes de acotar: «El proceso creativo es el mismo, quizá la manera de trabajar es un poco diferente, pero el proceso es el mismo. Es distinto tener por ejemplo a una sola persona como interlocutora en un proyecto más pequeño que trabajar con una gran maquinaria como la de un museo nacional. La manera de trabajar es diferente, pero por supuesto el proceso creativo es el mismo y las ganas que se echan son las mismas».

Unas ganas que García distribuye entre su faceta como artista y su labor docente en Noruega y Suiza. «No estoy muy actualizada respecto a la enseñanza en España; eso sí, cuando yo era estudiante, la enseñanza no era mala, era peor. Era insufrible. Imagino que algo habrá mejorado; pero, para empezar, creo que las enseñanzas artísticas estén dentro de la Universidad es una barbaridad. No me parece deba seguir la lógica de una escuela superior, me parece mucho más importante que tenga mayor flexibilidad a la hora de contratar al profesorado, por ejemplo, porque es muy difícil ser artista practicante y profesor de Bellas Artes a la vez, porque requiere una lógica más de funcionario que de artista activo», sostiene.

Un modelo pernicioso

«Habría que encontrar la manera de flexibilizar eso para que pudiera haber mucho más profesores, con menos horas de docencia, pero mucho más dinámico. Otra cosa que habría que hacer es flexibilizar las salidas al exterior», argumenta la creadora, que a la hora de analizar la estrategia de Málaga vinculada a la oferta expositiva se muestra poco amiga de los museos como delegaciones de grandes entidades.

«No estoy muy a favor de las sucursales de marcas museísticas –sostiene–. Eso forma parte de una estructura de turismo masivo que me parece perniciosa para el tejido de una ciudad y para el sistema cultural. Me parece un modelo que no tiene nada que ver con el arte ni con la presentación del arte, sino con un turismo masivo, a ratos cultural».