Don Quijote de la IA surge del viento

Un aerogenerador de textos reescribe a partir de soplidos la universal obra de Cervantes / Creada por el artista conceptual Solimán López , 'Aeolia' encierra ocho metros cúbicos del aire 'quijotesco' capturado en La Mancha

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Madrid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:47

Comenta

«En un lugar de la red, de cuyo dominio no quiero acordarme, vivía hoy un hombre de los de lanza en astillero, criptografía antigua, ... computadora flaca y algoritmo corredor». Así arranca uno de los 'quijotes' alternativos generados mediante Inteligencia Artificial (IA) con el autogenerador de textos 'Aeolia'. En un salto de cuatro siglos, los molinos cervantinos mutan en tecnogigantes como 'Aeolia', un ingenio capaz de reescribir el 'Quijote' 'ad infinitum' a partir de soplidos. Se exhibe hasta el 8 de marzo en la sede central del Instituto Cervantes y se debe al magín del tecnoartista conceptual Solimán López (Burgos, 1981).

