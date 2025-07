Dolores Campos 'La Pirula'

Trinidad y Perchel han sido en Málaga los barrios que mayor número de artistas flamencos han dado a la capital a lo largo de toda ... su historia. «Callecitas del Perchel, propicias a lances de amor y escenario de majeza», decía en 1968 el médico don Gustavo García Herrera, buen conocedor de estos barrios. Y aquellas calles estrechas y humildes, con sus casas de vecinos o corralones, como en Málaga se les llamaban, nunca dejaron de ser escenarios permanentes de la gracia y el flamenco malacitano.

En una de estas casas nació el año 1915 una gitanilla a la que inscribieron con el nombre de Dolores, hija de Cayetano Campos Nieto y Pilar Heredia Soto, más tarde conocida artísticamente como La Pirula. El mismo año de su nacimiento vino al mundo también la cantaora María la Faraona, falleció el guitarrista Carlos Sánchez y se celebró en Málaga el primer mano a mano entre Joselito y Belmonte, con toros de Murube.

El año 1925, siendo La Pirula una niña de diez años, formó parte del elenco artístico que Joaquín Vargas Soto 'Cojo de Málaga', llevó por diversos pueblos de la provincia; y un par de años más tarde, intervino también en otra gira por la provincia que igualmente llevó a cabo Joaquín Vargas, en la que incluyó a sus amigas y paisanas La Paula y La Paleña.

Unos años más tarde, La Pirula comenzó a cantar en fiestas particulares, interviniendo una vez cumplidos los quince años en juergas que se celebraban en las ventas, que no eran pocas por aquellos tiempos, acompañada por las guitarras de Manuel Cañestro o Pepe el Calderero, dos grandes figuras malagueñas de la sonanta. Dolores Campos Heredia fue pronto conocida por La Pirula, nombre artístico de procedencia familiar, y siendo aún bastante joven contrajo matrimonio de cuya unión nació su hija Teresa, excepcional artista conocida como La Cañeta.

A comienzo de los años cuarenta, La Pirula trabajó en el Teatro Lara con Sebastián el Pena, Agustín de las Flores, Pepe Palanca, Niño de la Calzá, etc.; y a mediados de esta década tenía montado su cuartel general en el Bar Sevilla de calle Sánchez Pastor, donde en más de una ocasión, me comentaba Diego el Perote, emocionó con sus cantes a dos grandes artistas llamados Antonio Mairena y Antonio de la Calzá, que por aquellos años se buscaban la vida en Málaga y tenían su punto de reunión en el Bar Sevilla. Por esos años era también muy frecuente verla en juergas con Enrique el Gitano, Ángel de Álora, El Chato de Málaga, Pepe el Calderero, etc. Fue muy buena cantaora de bulerías, soleares, tangos, fandangos y bulerías por soleá, así como una interesante bailaora. Dolores La Pirula falleció en Málaga, en su domicilio de calle Polvorista, nº 4, el año 1948, cuando contaba 33 años de edad.

