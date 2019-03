DOLOR FLUORESCENTE

Tras semanas, quizá meses de precalentamiento en las redes, donde el todo Madrid cinéfilo de Twitter se felicitaba por haber podido ver el milagro anunciado que contenía 'Dolor y gloria', al fin el viernes se estrenó para el vulgo, léase público general y de provincias incluida la Málaga off-Festival, la última de Almodóvar. Sí, la que tiene un cartel feo que no le hace justicia a los otros muchos anteriores. Esa que, según las críticas, trae de vuelta al Pedro más excelso o maduro en una especie de testamento vital.

Tantas eran las ganas que algunos fueron en plena digestión al estreno, vaya que alguien dudase de su agonía. Otros, menos ansiosos pero igual de curiosos, esperamos al menos a la media tarde. Yo la vi en una sala grande medio llena, con público de treinta para muy arriba salvo excepciones, con expectación reverencial en el ambiente bien disimulada. A la salida, un murmullo agridulce, no tanto por el metraje sino por sus efectos: los de una paz con desencanto y restos de alguna lágrima suelta quizá inconfesable.

Con algún ramalazo biográfico, no es 'Dolor y gloria' una hagiografía sino una radiografía de la emoción. Un cóctel de fármacos muy recomendable sacado de una caja de metal de carne de membrillo, hilvanado en un guion deshuesado pero sin grumos. Una historia que no pincha pero quizás a algunos abrase. Banderas está estupendo, Penélope también. Y el resto del elenco no decepciona, por mucho que se desnuden. Como Sbaraglia, que para mí destaca en ese papel de quintaesencia del ayer que siempre es hoy y ya nunca mañana. Aunque no retrate la Movida (quien dice Movida, dice juventud), se habla de ella o de la infancia como de tierras prometidas, origen de la felicidad pantanosa. Hay una oda a aquella desazón optimista, o a cómo germinó la semilla de la inquietud del deseo, ese que con los años se vuelve funcionario o espejismo. Almodóvar ha optado por cerrar heridas y fracasos con cal viva: a base de memoria, pantallas de cine y un retablo de dolores fluorescentes que al hacerse reconocibles logran calmarse un poco.