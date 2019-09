El pasado martes día 3, se cumplieron cuarenta y tres años del fallecimiento en su ciudad natal de José Lebrón Pérez, cantaor conocido en los medios flamencos como Pepe Palanca. Había nacido en la localidad sevillana de Marchena en 1904, y muchos de los últimos años de su vida los pasó en Málaga donde gozó de la amistad de infinidad de aficionados y seguidores de su arte con los que se reunía con harta frecuencia. Fue un asiduo de las ventas malagueñas a las que iba casi todas las noches. Cierto día del mes de agosto, encontrándose enfermo se trasladó a Marchena donde falleció el día 3 de septiembre de 1976.

Tras conseguir, triunfar en toda Andalucía con sus famosísimos fandangos, su debut en el Circo Price de Madrid, formando parte del elenco de una compañía encabezada por Jesús Perosanz, fue no sólo espectacular, sino apoteósico. No sabemos si la idea fue suya o de su representante artístico, pero lo cierto es que Pepe Palanca inundó las calles del centro de Madrid de octavillas lanzadas desde una avioneta con el siguiente texto: «Presentación del as moderno o el Divino Palanca». Aquella publicidad hasta entonces inédita, hizo que el desaparecido teatro-circo pusiera en cada sesión el cartel de «agotadas las localidades».

Posteriormente hizo otras giras con Angelillo en las que se le anunciaba como «renovador del fandanguillo». Pepe tenía una voz natural muy flamenca y un fraseo muy peculiar, lo que para sus incondicionales hacía muy difícil imitar sus fandangos. Para algunos de sus más fervientes forofos cantar por Palanca era más difícil que escribir a máquina con guantes de boxeo. Tras su vuelta a Madrid en los primeros años cuarenta para actuar en diversos teatros y alternar con su paisano Pepe Marchena en el espectáculo 'Pasan las coplas', estuvo en el II Concurso Nacional de Cartageneras, e intervino como invitado de honor junto a Porrina de Badajoz en el espectáculo 'Solera'.

El fandango fue vital en la vida de Palanca, y como dijo Pedro Camacho: «Hay cantaores que se hacen famosos por un sólo cante», y en verdad que este fue el caso de Pepe Palanca. Sobre este personaje, González Climent opinaba lo siguiente: «Trátase de una figura que no está para el primero que pasa. Se mueve dentro de una difícil y personal lógica». Aunque Palanca conocía otros cantes y a veces los hacía cuando algún aficionado-amigo se los pedía, su pasión fue el fandango y con él vivió hasta sus últimas actuaciones que fueron precisamente en Málaga, donde en muchas ocasiones tuvimos la suerte de estar con él metido en juerga.