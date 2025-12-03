La Diputación y Unicaja llevan de gira a 'Culturama' por la provincia de Málaga en diciembre

La Diputación de Málaga, en el marco del convenio de colaboración suscrito con Unicaja para el desarrollo de actividades culturales, refuerza su programación para diciembre, ... llevando diversas actuaciones a los municipios de la provincia, sobre todo a aquellos de menor población. Bajo el título de 'Culturama en gira 2025', la Delegación de Cultura ha programado casi una veintena de actividades (flamenco, pasacalles, conciertos y zambombás) en Algarrobo, Alhaurín de la Torre, Almáchar, Árchez, Archidona, Benarrabá, Carratraca, Cartajima, Casarabonela, Comares, Genalguacil, Humilladero, Mollina, Nerja, Sedella, Teba y Villanueva del Trabuco.

Estos municipios disfrutarán de las zambombás navideñas de Antonio de Verónica y Saray Cortés, José Lucena, José Ortiz, María Lozano, María Rubí, La Boterita, Ortigosa, Flamenco Abierto y La Manuela. En el flamenco, destaca Antonia Contreras y Juan Ramón Caro. Por su parte, la música barroca tendrá presencia en la programación a cargo de la Capilla del Maestro Iribarren, junto al pasacalles 'A Mares', de La Carpa Teatro; el concierto de Chico Pérez, y el teatro infantil 'Tiriticlown', de Petit Teatro.

«La colaboración de Unicaja ha sido fundamental para poder ampliar nuestra programación a la provincia en unas fechas tan señaladas como la Navidad», explicó el vicepresidente de la Diputación y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza.

También destacó el doble objetivo de este acuerdo: dar oportunidad de trabajo a artistas, compañías, grupos y otros profesionales que conforman el catálogo de 'Culturama', además de colaborar con los ayuntamientos en la programación navideña. Por su parte, el director de Negocio Institucional de Banca de Empresas de Unicaja, Joaquín Ruiz del Portal Lázaro, señaló que «nuestro objetivo, como banca cercana que sitúa siempre al cliente en el centro de su actividad, no es otro que contribuir a que los ciudadanos de la provincia de Málaga disfruten de una completa programación cultural».

Este acuerdo de colaboración tendrá continuidad en 2026 con el programa 'Sentimiento y tradición', con el que se pone en valor el flamenco y la copla como dos géneros musicales muy bien aceptados por el público malagueño.