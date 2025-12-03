Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Joaquín Ruiz del Portal y Manuel López Mestanza. SUR

La Diputación y Unicaja llevan de gira a 'Culturama' por la provincia de Málaga en diciembre

El programa cultural incluye casi una veintena de actividades, entre flamenco, pasacalles, conciertos y zambomba

SUR

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00

La Diputación de Málaga, en el marco del convenio de colaboración suscrito con Unicaja para el desarrollo de actividades culturales, refuerza su programación para diciembre, ... llevando diversas actuaciones a los municipios de la provincia, sobre todo a aquellos de menor población. Bajo el título de 'Culturama en gira 2025', la Delegación de Cultura ha programado casi una veintena de actividades (flamenco, pasacalles, conciertos y zambombás) en Algarrobo, Alhaurín de la Torre, Almáchar, Árchez, Archidona, Benarrabá, Carratraca, Cartajima, Casarabonela, Comares, Genalguacil, Humilladero, Mollina, Nerja, Sedella, Teba y Villanueva del Trabuco.

