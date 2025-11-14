Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Diputación de Málaga estima de forma parcial el recurso de Nautalia y modificará el pliego de La Malagueta

Toros. ·

La decisión del Tribunal Contractual de anular la exigencia de acreditar la gestión de al menos tres plazas de primera o segunda categoría obliga a llevar de nuevo el pliego a pleno y retrasa los plazos para adjudicar el coso

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:29

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación de Málaga ha estimado de forma parcial el recurso presentado por Nautalia, la empresa mayoritaria de ... la ute Plaza 1 que gestiona Las Ventas de Madrid y el coso de Valencia, contra una parte del pliego publicado por la institución provincial para la gestión de La Malagueta durante los próximos cinco años y obliga a modificar este documento, lo que retrasará los plazos para la adjudicación del coso de la capital.

