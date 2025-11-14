La Diputación de Málaga estima de forma parcial el recurso de Nautalia y modificará el pliego de La Malagueta

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación de Málaga ha estimado de forma parcial el recurso presentado por Nautalia, la empresa mayoritaria de ... la ute Plaza 1 que gestiona Las Ventas de Madrid y el coso de Valencia, contra una parte del pliego publicado por la institución provincial para la gestión de La Malagueta durante los próximos cinco años y obliga a modificar este documento, lo que retrasará los plazos para la adjudicación del coso de la capital.

Este tribunal, encargado de resolver los recursos materia de contratación pública, ha emitido este viernes una resolución, en un documento de once páginas, donde declara la «nulidad» de la cláusula donde se exige a los licitantes que deben acreditar la gestión de al menos tres plazas de primera y segunda categoría y que aparece recogida en el anexo del pliego en el punto 4.1.2, según se recoge en la documentación a la que tuvo acceso este periódico.

Cabe recordar que Nautalia presentó un recurso contra este punto al entender que esta exigencia era «desproporcionada, restrictiva de la concurrencia e injustificada» ya que consideraba que esta cláusula impedía presentarse a ellos como empresa y a otras como Pagés (al frente de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla).

Se intenta llevarlo al pleno del 19 de noviembre

Esta decisión obliga a modificar el pliego por lo que en la resolución se retrotraen las actuaciones al momento previo a la aprobación de este documento. Esto significa, que, por un lado, queda suspendida la tramitación que estaba en marcha para la adjudicación de la plaza -cuyo plazo para manifestar la intención de presentarse, al ser un proceso restringido, vencía el 24 de noviembre- y por otro obliga a que el pliego vuelva a ser aprobado por el pleno de la Diputación.

En este sentido, la próxima semana, el miércoles 19 de noviembre, está convocada la sesión ordinaria del pleno mensual. En estos momentos, según fuentes consultadas, se está trabajando para cumplir los requisitos administrativos pertinentes que permitan llevar a ese pleno, por la vía de urgencia, el pliego modificado; en caso de que no diera tiempo, habría que esperar al de diciembre.

Otra de las consecuencias que deja la decisión del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales es el retraso en los plazos para conocer al nuevo empresario de La Malagueta. En este sentido, según las fuentes, en el mejor de los escenarios y si la modificación del pliego se aprueba la próxima semana la adjudicación se podría conocer a principios de febrero de 2026 y si no es así y se debe esperar al pleno de diciembre, el nombre del nuevo gestor de la plaza de la capital no se sabría hasta finales de febrero.

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, en su resolución, no ha estimado la impugnación presentada por Nautalia contra el anuncio de licitación, a principios de octubre, del pliego para concesión de la gestión de la plaza de toros de Málaga.

Los recursos de Nautalia no han sido la única incidencia producida en la tramitación del pliego del concurso de La Malagueta. Cabe recordar que un fallo técnico obligó a la Diputación de Málaga a anular el proceso administrativo para que los aspirantes a la gestión presentaran su ofertas y retrasó los plazos para la adjudicación. Unos plazos que ahora de nuevo se vuelven a retrasar.