DINASTÍA FLAMENCA: LOS PUCHERETES

Se cumplen 128 años del nacimiento de Carlos Pérez Mendoza, aceptable tocaor flamenco, acompañante del Bizco Heredia y Cabrerillo de Linares, compañero de José Arquero «El Pepo» y egregio maestro bandurrista. Había nacido en la ciudad giennense de Linares el año 1891 y falleció en Madrid en 1964. Conocido por Pucherete el Viejo, fue toda una institución en su ciudad natal y fundador de una importante dinastía de guitarristas.

Antonio Pérez Piernas, hijo de Carlos, de quien heredó el nombre artístico de Pucherete, nació en la ciudad minera en 1919 y ha tenido una amplia vida profesional distribuida por todo el mundo. En 1952 se trasladó a Madrid a trabajar en el colmao Villa Rosa, y posteriormente lo hizo en el tablao Zambra. Más tarde actuó en Torres Bermejas, Las Brujas, Arco de Cuchilleros y Corral de la Morería. Antonio Pucherete hizo giras junto a Mairena, Fernanda Romero, Fosforito, Fernanda de Utrera, Perla de Cádiz, Perrate, Farruco, Melchor, etcétera. Viajó por todo el mundo con Antonio Gades, Mariemma, Álvaro de la Isla, Ramón Montoya, Carmen Amaya, Cojetrenes, Chato de Osuna, Carmen Carreras, Andrés Batista, La Chunga... Intervino en varias películas y falleció en Madrid el año 2004.

Viernes 30 Festival flamenco. 22.00 horas. XL Festival Flamenco. Colegio Pablo Picasso. Manilva. Homenaje al cantaor Andrés Lozano Gil. Actuarán al cante Mayte Martín, Alfredo Tejada, Guillermo Cano y Laura Vital, que estarán acompañados por las guitarras de Alejandro Hurtado, Patrocinio hijo, Juan Marín y Eduardo Rebollar, respectivamente. El baile correrá a cargo del cuadro flamenco de Moisés Navarro. Noche Flamenca de Algarrobo.- 22.30 horas. VI Velada Flamenca de Mezquitilla. Paseo Marítimo. Intervendrá la compañía flamenca de Antonio Guerra, con la guitarra de Rubén Portillo, el cante de Miguel Astorga y Miguel Ángel Fernández, y el baile de Antonio Guerra acompañado de Macarena Álvarez y Pili Franco. Sábado 31. Recital flamenco. 22.00 horas. Peña flamenca de San Pedro de Alcántara. Recital a cargo de Filo de Los Patios, acompañada a la guitarra por Paco Cortés . Recital flamenco.- 22.00 horas. Prado del Rey (Cádiz). Recital flamenco a cargo de la cantaora malagueña Antonia Contreras, acompañada a la guitarra por Juan Ramón Caro. Festival flamenco.- 22.00 horas. Parque Municipal. XIII Noche Flamenca de Benamargosa. Al cante el Troya, Curro de Almachar y Aroa de Bastián; al toque: Ángel Mata y Rubén Portillo; a la fiesta: Fiesta Gitana de la Calle Los Negros. Martes 3 Bienal de arte flamenco. Bienal de Arte Flamenco.- 22.00 horas. Auditorio del Tajo de Ronda. Presentación de 'Lombo x Bambino'. Un recordatorio de la esencia de Bambino en la voz de Manuel Lombo. Éxitos de La Repompilla La cantaora malagueña Amparo Heredia Reyes continua sus actuaciones en el tablao El Cordobés, de Barcelona, donde está obteniendo importantes éxitos junto a sus compañeros El Farru, Karime Amaya, Tete Fernández, El Carpeta y Sara Barrero.

Fernando Pérez Piernas, hermano menor, nació en Linares en 1927. Afincado en Madrid, trabajó en las Cuevas de Nemesio, Zambra, Corral de la Pacheca, Villa Rosa, Las Brujas, etc., a la par que en varios espectáculos en gira por España. Con Luisillo recorrió numerosos países. En Benidorm, un desgraciado accidente de tráfico ocurrido en 1974, acabó con su vida a los cuarenta y siete años de edad.

José Antonio Pérez Prada, hijo de Antonio, vino al mundo en Linares en 1948 y es un completo cantaor además de un excelente guitarrista. En 1977 actuó con su padre en el Teatro Chatelet, de París, en la compañía de Luis Mariano, y a su vuelta a España entró a trabajar en el tablao Arco de Cuchilleros, más tarde en el Corral de la Pacheca y posteriormente en Las Brujas. En Yugoslavia ha trabajado con el bailaor Tony el Pelao; en Alemania, junto a su esposa, la bailaora Amparo Cortés Cortés; en Estados Unidos y Canadá, con Gabriel Cortés y La Bronce; en Pakistán, con el grupo de Rosa Durán; en Suiza, de compañero de su padre en el espectáculo «Luz de luna», de Carmen Clavel, etc., etc. Recodemos que el apodo Pucherete arrastra desde su bisabuelo, que muy cuidado en su alimentación, bajaba a la mina con su comida en un puchero, y no en una barja o capacha de esparto, como era costumbre.