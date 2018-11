El diluvio universal

Hoy está lloviendo con fuerza. Aconsejan por televisión que tomemos precauciones. Quizá continúe lloviendo sin parar durante cuarenta días y cuarenta noches. Cuando era niño me gustaba suplantar a Noé. Escogía una pareja de animales de cada especie y los guiaba hasta el arca que se hallaba anclada dentro de mi cabeza. Una pareja de elefantes, otra de jirafas, ballenas, colibrís... No recuerdo cuántas personas se embarcaban conmigo. Pocas, creo que muy pocas. Ahora el juego se ha convertido en realidad. Sigo escuchando malas noticias que ya no guardan relación con el tiempo. Me imagino construyendo una gran embarcación para poner a salvo la clase de vida que deseo permanezca sobre la faz de la Tierra. Un arca muy personal. Supongo que con la que está cayendo en el mundo entero salvaré pocas cosas. Me pregunto cómo se destierra la maldad, cómo se extingue la violencia. Ya no existen los milagros. Noé desapareció hace más de dos mil años. Por fin, escampa. Salgo a la calle y encuentro una atmósfera limpia, como si hubiera resurgido la playa bajo el asfalto. Pero es una ilusión óptica, un sueño imposible.

Aquel Noé de la infancia se ha hecho mayor. La inocencia se pierde con el transcurso de los años. La edad nos enseña que nacer en un lado u otro puede condenarte a morir ahogado o salvarte del diluvio. Una simple cuestión de azar, así de cruel. Miro el mapa del tiempo y veo cómo la zona de borrasca se extiende por el planeta. El niño que fui ha descubierto que el Arca de Noé está en manos de piratas que nos asaltan a diario por todas partes. No es un juego. Vuelve la lluvia. La tierra se impregna de agua. Caen los árboles más viejos, los más débiles. Me viene a la memoria Noé navegando confiado por encima de la corteza terrestre, abajo permanecían los países con todos sus habitantes. La barranca infernal. Hasta que cesó la lluvia y resurgió la vida. Un pájaro volaba portando en el pico un tallo de hierba verde. Y con la vida brotó de nuevo la violencia de los hombres.

El tintineo de la lluvia acompaña los pensamientos. Me quedo mirando el cielo gris. Tal vez mañana salga el sol. En cualquier caso, soy un hombre con suerte. Vivo a cubierto en un hogar confortable mientras fuera el universo permanece encapotado y amenaza tormenta. El techo me aísla, me protege. Al menos poseo un trozo de tierra en medio del enorme vacío que nos rodea y los náufragos siempre mantienen la esperanza. Miramos los noticiarios impávidos, sin reaccionar, como si el diluvio no tuviera remedio y los ahogados estuvieran condenados desde el preciso instante de nacer.