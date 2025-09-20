Un día en el parque

Septiembre puede prescindir de adverbios. Es un mes que juega con ventaja: el cielo estrena azul, la mar luce calma y las posibilidades de encontrar ... un sitio para aparcar, se multiplican. El noveno mes nos encuentra descansados y morenos, con la mochila a estrenar y dispuestos a pasar de curso. Muchos dicen que el año empieza ahora, pero seas de los que arrancan en septiembre o en enero, lo que no conviene es obviar la oportunidad de asistir hoy a una nueva edición del Marbella Calling, un festival nacido libre y que sigue luchando por mantener viva su propuesta cultural. Este año ha cambiado de ubicación, un lugar igual de idílico aunque más alejado del mar. Las razones se las llevó la marea, pero no estamos aquí para hablar del invierno.

Este año el festival puede presumir de contar en su cartel con uno de los artistas más esperados por los amantes de los sonidos clásicos de la música americana: Al Dual, referente internacional del rock and roll clásico. Músico versátil y fiel a las raíces, guitarrista virtuoso y cantante de estilo inconfundible, es capaz de transportar al público a la época dorada del género con una pasión y autenticidad únicas. Su destreza con la guitarra y su poderosa voz convierten cada directo en una experiencia única.

La gran apuesta internacional de esta edición llega de la mano de Will Jacobs & Marcos Coll, un tándem que une el blues de Chicago con la armónica europea en un proyecto nacido en Berlín, curtido en festivales por toda Europa y que sonará en el parque Vigil de Quiñones justo antes de la actuación de Al Dual.

La banda sevillana Victorias, una de las más prometedoras de la nueva escena, junto a tres formaciones locales integrantes de la Mesa Pop: Marionetas de Ficción, Lavanda y The Rabbit Holes, serán los encargados de inaugurar esta edición, cómplices necesarios para que este encuentro siga siendo posible año tras año.

Y para quienes lleguen temprano, la cita arranca con Klimax. Porque los días pueden ser perfectos, basta con seguir intentándolo.