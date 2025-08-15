Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Descubren un pequeño Stonehenge en la provincia de Toledo

El conjunto megalítico, de unos 3.000 años de antigüedad, tiene una estructura semicircular de 40 metros de diámetro

J.M.L.

Toledo

Viernes, 15 de agosto 2025, 10:59

Un equipo de arqueólogos ha encontrado en Los Yébenes (Toledo) un conjunto megalítico inédito en el centro peninsular de unos 3.000 años de antigüedad. ... Este «Stonehenge toledano» consta de una estructura semicircular de unos 40 metros de diámetro formada por dos anillos de alineaciones de piedras y en cuyo centro se localiza el túmulo principal. El conjunto, que estaría relacionado con prácticas rituales y funerarias desde el Neolítico hasta la Edad del Hierro, se ha descubierto en el yacimiento de La Chorrera situado en este pequeño pueblo toledano de 6.000 habitantes.

