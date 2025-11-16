Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Sillar del anfiteatro de Lacipo, que ha abierto nuevas vías de investigación sobre la ciudad romana bajo el suelo de Casares. Acaire.

Descubren indicios de un teatro y un anfiteatro en la ciudad romana de Lacipo, en Casares

Estos hallazgos, tras un estudio geofísico complementario, reafirman que la influencia de Lacipo iría desde el río Guadiaro hasta el Guadalmansa

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Casares

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

Todo apunta a que la ciudad romana de Lacipo, situada en el término municipal de Casares, alberga un teatro con capacidad para alrededor de 4. ... 200 personas y un anfiteatro para casi 7.000, según los resultados de las últimas prospecciones geofísicas realizadas en la zona por la cooperativa Acaire con el apoyo del Ayuntamiento de Casares y un equipo multidisciplinar de arqueólogos y expertos en el mundo romano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El segundo premio de la Lotería Nacional cae íntegro en Málaga por segundo sábado consecutivo
  2. 2 Rescate en La Malagueta: un hombre asegura que lo lanzaron al mar desde un espigón tras robarle
  3. 3 Internan al autor del crimen de Ismail, el conductor de Bolt que recibió 46 puñaladas en Fuengirola
  4. 4 Protección de Datos multa con 2.000 euros a una comunidad por el controvertido sistema de recogida de paquetes acordado por los vecinos
  5. 5 Muere un hombre tras una colisión en Alhaurín de la Torre
  6. 6 Tres provincias andaluzas en aviso naranja: Aemet alerta de «chubascos y tormentas muy fuertes y persistentes»
  7. 7

    Un club de remo de Málaga restaura y devuelve al mar una jábega centenaria
  8. 8

    Vermús con acento malagueño
  9. 9 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  10. 10 Más lluvia este domingo en Málaga, que sigue en aviso amarillo esta madrugada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Descubren indicios de un teatro y un anfiteatro en la ciudad romana de Lacipo, en Casares

Descubren indicios de un teatro y un anfiteatro en la ciudad romana de Lacipo, en Casares