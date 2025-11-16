Descubren indicios de un teatro y un anfiteatro en la ciudad romana de Lacipo, en Casares

Todo apunta a que la ciudad romana de Lacipo, situada en el término municipal de Casares, alberga un teatro con capacidad para alrededor de 4. ... 200 personas y un anfiteatro para casi 7.000, según los resultados de las últimas prospecciones geofísicas realizadas en la zona por la cooperativa Acaire con el apoyo del Ayuntamiento de Casares y un equipo multidisciplinar de arqueólogos y expertos en el mundo romano.

Javier Martos, gerente de Acaire, ha señalado a Diario Sur que «las investigaciones desarrolladas han permitido detectar estructuras de gran tamaño que apuntan a la existencia de espacios dedicados a espectáculos públicos, lo que sugiere que la antigua ciudad fue más extensa e importante de lo que se creía inicialmente».

En 2020, a través de Acaire y la empresa Arqueotectura con su gerente José María Tomasetti y el arqueólogo colaborador Ildefonso Navarro, «se inician de nuevo una serie de actuaciones que concluyen con la necesidad de elaborar una Carta Arquitectónica en Casares», nos cuenta Javier Martos. «Es entonces cuando encontramos estos indicios fuera de las murallas de Lacipo y proponemos al Ayuntamiento de Casares que financie unas investigaciones que no implican excavación sino que se hacen con técnicas termofísicas».

El Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada se sumó a esta investigación tomando mediciones sobre lo que se ha encontrado en el territorio «cuyos resultados los hemos pasado a valoración de Alejandro Jiménez, especialista en teatros romanos, también arqueólogo, y todo cuadra. Los sillares y la cerámica que hemos encontrado, su disposición y colocación, nos dan evidencia de que en el subsuelo de Casares hay una ciudad romana que tuvo influencia y poder en toda la comarca y que además tuvo su propia moneda, es decir, autonomía», afirma el gerente de Acaire.

La importancia de Lacipo

Citada ya en crónicas romanas de Plinio el Viejo o Ptolomeo de hace alrededor de 1900 años, Lacipo se ubica sobre el cerro conocido como El Torreón, a tres kilómetros al oeste de Casares. Su posición dominante sobre los valles del Genal y el Guadiaro la convirtió en un punto estratégico en las rutas comerciales que conectaban el litoral mediterráneo con el interior de la Bética. Desde sus murallas, los romanos controlaban el tránsito de mercancías y viajeros entre la costa y la campiña.

Su mayor esplendor corresponde a las épocas republicana y augustea, aunque debió pervivir a lo largo de toda la época imperial, desde el siglo II a.C. al IV d.C.

Las primeras excavaciones sistemáticas se realizaron en 1975, dirigidas por el arqueólogo Rafael Puertas Tricas. Aquellas campañas documentaron un recinto amurallado de unos dos kilómetros de perímetro, restos de edificios públicos, cisternas para la recogida de agua de lluvia y una necrópolis de época tardía.

Recreación de la ciudad romana de Lacipo en Casares, tras los últimos descubrimientos. Abajo, miembros de la cooperativa Acaire durante las nuevas prospecciones en el territorio de Lacipo ACAIRE

En 1985 el enclave fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y su entorno protegido como Zona Arqueológica.

En este 2025 se cumplen 50 años de aquellas excavaciones iniciales y la cooperativa Acaire junto al Ayuntamiento de Casares han organizado una serie de actividades para celebrarlo, como las Jornadas de Patrimonio celebradas en octubre pasado que, tras poner sobre la mesa estos últimos descubrimientos, ha llevado a decidir un cambio de modelo en la interpretación de esta ciudad romana. «A través del Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga publicaremos las actas de estas jornadas», confirma Javier Martos.

El siguiente paso será inaugurar una exposición interpretativa para trasladar a la población todos estos hallazgos, que «corresponden a la identidad de Casares» como ha afirmado Juan Luis Villalón, alcalde de Casares.

También está previsto para 2026 habilitar un sendero para recorrer el yacimiento, con paneles explicativos del territorio y continuar con las charlas en colegios e institutos de Casares, Manilva y Estepona «porque no es igual estudiar el Imperio Romano en un libro que verlo contextualizado en tu propio territorio».

Por último, Javier Martos ha adelantado a Diario Sur que «otra grandísima revolución que se ha producido recientemente es el hallazgo de numerosos yacimientos de la prehistoria, del Paleolítico, nos podemos remontar a una antigüedad de más de 200.000 años. Hasta hace poco esta zona era un vacío en la reinterpretación de la prehistoria y gracias a la Carta Arqueológica se han descubierto restos de vida anteriores al homo sapiens en Casares, mostrando también un potencial abundantísimo del Paleolítico en este territorio».