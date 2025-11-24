Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La investigadora Laura Martínez de Guereñu, en el emblemático pabellón de Reich y Mies. Anna Mas

Descubierta la mujer que estaba oculta en una joya de la arquitectura del siglo XX

Omitida en la autoría de uno de los edificios más importantes del siglo XX, la figura de Lilly Reich es rescatada por la investigación de Laura Martínez de Guereñu sobre el emblemático pabellón alemán de Barcelona

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:09

Comenta

Hace casi cien años se construyó el edificio que daría un giro a la arquitectura del siglo XX, el pabellón alemán para la Exposición Internacional ... de Barcelona de 1929. Atribuida en solitario a Ludwig Mies van der Rohe, el diseño de pilares cruciformes para sostener el edificio, dejando que los demás elementos sean flotantes, encontró un «nuevo principio espacial». Pero detrás de esta construcción emblema de la modernidad estuvo una mujer hasta ahora olvidada, Lilly Reich. Siguiendo los pasos del artista Josef Albers, la investigadora Laura Martínez de Guereñu encontró unos planos originales de las exposiciones en el MoMA de Nueva York. «Eran grandísimos, preciosos, con detalles constructivos firmados por Reich». Este descubrimiento dio paso a una tesis: ¿Reich fue coautora del pabellón?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  2. 2 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  3. 3 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  4. 4 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  5. 5 El crimen de Rincón: el detenido acabó con la vida de su exmujer a puñaladas
  6. 6

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  7. 7 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  8. 8 Empieza el plazo para optar a 253 VPO con alquileres de unos 400 euros mensuales en Málaga
  9. 9 Rincón llora el crimen de María Victoria, una mujer «humilde, trabajadora y muy querida»
  10. 10

    La jubilación a los 60 años sin recortes para los camioneros se decidirá en primavera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Descubierta la mujer que estaba oculta en una joya de la arquitectura del siglo XX

Descubierta la mujer que estaba oculta en una joya de la arquitectura del siglo XX