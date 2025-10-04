Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pistas en el laberinto

Demasiado pop

Sandra Pedraja

Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00

Esta tarde el sol se pondrá por última vez sobre la sexta temporada del ciclo de conciertos en la planta 8 del Hotel Lima (Marbella). ... Anntona, guitarrista y compositor de Los Punsetes, que en su faceta en solitario despliega un universo de humor corrosivo, ternura encubierta y una sinceridad brutal, se convertirá en el último invitado de una programación que ha convertido la terraza del hotel en un faro cultural para la ciudad, con propuestas arriesgadas que han sabido romper inercias y enriquecer la mirada frente al monopolio de la mayoría.

