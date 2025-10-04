Esta tarde el sol se pondrá por última vez sobre la sexta temporada del ciclo de conciertos en la planta 8 del Hotel Lima (Marbella). ... Anntona, guitarrista y compositor de Los Punsetes, que en su faceta en solitario despliega un universo de humor corrosivo, ternura encubierta y una sinceridad brutal, se convertirá en el último invitado de una programación que ha convertido la terraza del hotel en un faro cultural para la ciudad, con propuestas arriesgadas que han sabido romper inercias y enriquecer la mirada frente al monopolio de la mayoría.

El proyecto de Anntona nació cuando Manuel Sánchez comenzó a rescatar canciones que no encontraban cabida en Los Punsetes: unas por demasiado pop, otras por demasiado jocosas. Lo que no encajaba en el engranaje de la banda madrileña se transformó en un espacio propio, más personal y descarnado. Así aparecieron discos como En la cama con Anntona (2009), Grandes males, remedios regulares (2011), Internacional (2017) o Picadura Selecta: 2007-2017 (2020).

Anntona tiene vocación underground, pero no por descuido sino por libertad. Esa es su ética. El 'calvo de Los Punsetes' mantiene intacta su fecunda e irónica imaginería lírica. Su territorio es el autosabotaje lúcido: reírse de sí mismo mientras construye canciones que, entre la coña y la confesión, terminan siendo retratos incómodamente certeros. Anntona es el desajuste necesario en un panorama que a menudo se toma demasiado en serio, con la plena convicción de que la autoflagelación es el camino más directo hacia la paz interior. En tiempos de sobreexposición y autopromo, Manu Sánchez propone lo contrario: dejar de venderse como «auténtico» y reconocerse directamente como un pamplinas, señalando la vulnerabilidad que se esconde tras el sarcasmo.

El de hoy será un cierre simbólico: el fin de una temporada que ha demostrado que la música en vivo no es solo espectáculo, sino también un acto de complicidad compartida, una forma de entender que la cultura es, quizá, la expresión más elevada de hospitalidad. Un pensamiento al que dará voz Anntona, porque a veces la verdad solo puede cantarse con humor.