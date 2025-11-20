Declarado desierto el premio a la mejor ganadería de la feria taurina de Málaga

Desierto. Así ha quedado el Trofeo Juan Breva a la mejor ganadería de la feria taurina de Málaga tras la deliberación de los miembros del ... jurado reunidos en la tarde de este jueves en la sede de la peña flamenca de la capital que concede este galardón, que cumple su XXIX edición.

El jurado, integrado por aficionados y críticos taurinos, por unanimidad ha considerado que ninguna de las ganaderías lidiadas durante la pasada feria en la plaza de toros de la capital es merecedora de este premio, que en su anterior edición -la de 2024-, fue a manos del hierro portugués de Murteira Grave, que lo recibió el pasado 15 de agosto, un día antes de que sus toros volvieran a saltar al coso de La Malagueta.

El jurado sí ha tenido un reconocimiento para la presentación de la corrida de Juan Manuel Criado, que se lidió el 15 de agosto por David Galván, Borja Jiménez y Víctor Hernández.

Este prestigioso galardón ha sido ganado en anteriores ocasiones por ganaderías como las de Torrestrella, Cebada Gago, Martín Lorca, Salvador Domecq, Peñajara, Santiago Domecq, Fuente Ymbro, María José Barral, Victorino Martín Guardiola (en tres ocasiones) o Daniel Ruiz (dos veces).