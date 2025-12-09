Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El primer toples de España en 1931 y la estatua de Gala en La Carihuela. SUR

'La década que lo cambió todo' en Málaga: del topless de la mujer de Dalí al marqués de Larios hundido

Un libro rescata las historias reales, sorprendentes y casi olvidadas que marcaron a la provincia en los años 30, en un proyecto solidario que apoyará a los enfermos de Alzheimer de Álora

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:30

Comenta

Hay libros que nacen de un plan editorial y otros que surgen como un acto espontáneo de rescatar la memoria de un tiempo que se ... nos escapa entre los dedos. 'Málaga 1930–1940: La década que lo cambió todo', de Luis Miguel Sánchez Tostado, pertenece a esta segunda categoría. En sus páginas se despliega un universo fascinante de episodios reales y anécdotas tan sorprendentes que parecen inventadas, y que sin embargo ocurrieron en una provincia que vivió, en apenas diez años, más intensidad histórica que en cualquier otra etapa de su pasado reciente. La Guerra Civil, la Segunda República, la caída de una dictadura y el nacimiento de otra marcaron la forma de vivir, de pensar y hasta de caminar por las calles.

Te puede interesar

