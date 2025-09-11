David de Miranda logra el Estoque de Plata a la mejor faena de la feria taurina de Málaga

La faena cumbre que David de Miranda cuajó al primer toro de su lote en la corrida celebrada el pasado 19 de agosto en La ... Malagueta sigue dando satisfacciones al diestro onubense, quien ha logrado el Estoque de Plata 'Antonio Ordóñez' que concede la Diputación Provincial al autor de la mejor faena de la feria taurina de Málaga.

El jurado concedió por unanimidad este prestigioso galardón en su trigésimo primera edición a De Miranda por la faena que cuajó el tercer toro del festejo del día 19 de agosto, un animal del hierro de Victoriano del Río de nombre 'Enamorado', número 163, negro y de 550 kilos, al que le cortó las dos orejas tras una faena cumbre donde dio una lección de valor seco, puro, sin artificios, demostró firmeza y se jugó la vida para firmar una de las actuaciones no sólo del abono malagueño sino de la temporada taurina española. Consiguió las dos orejas que le permitieron abrir por primera vez en su trayectoria la puerta grande 'Manolo Segura' de La Malagueta.

Es la primera vez que el diestro de Trigueros obtiene este galardón y suma su nombre a la lista de ganadores en anteriores, donde figuran toreros como Fortes (lo ganó el pasado año), Curro Romero, Joselito, José Tomás, Enrique Ponce, Niño de la Capea, Miguel Márquez, Javier Conde, José María Manzanares (padre e hijo), El Juli o Francisco Rivera Ordóñez. Un premio que David de Miranda suma al Capote de Paseo, que concede el Ayuntamiento de la capital, logrado también por la faena a ese toro.

El jurado del Estoque de Plata está integrado por el presidente de la Diputación, Francisco Salado; el director de Asuntos Taurinos de la institución provincial, Borja Ortiz; el responsable de la Unidad de Asuntos Taurinos, David Amador; los presidentes de La Malagueta, Carlos Bueno y Antonio Roche; críticos taurinos, representantes de colectivos y peñas taurinas, así como de un aficionado joven y uno mayor.