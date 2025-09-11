Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El diestro con las dos orejas que le cortó al toro de Victoriano del Río. Pacurrón

David de Miranda logra el Estoque de Plata a la mejor faena de la feria taurina de Málaga

El jurado premia la labor del diestro onubense al primer toro de su lote en el festejo del 19 de agosto y suma este galardón al Capote de Paseo

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:50

La faena cumbre que David de Miranda cuajó al primer toro de su lote en la corrida celebrada el pasado 19 de agosto en La ... Malagueta sigue dando satisfacciones al diestro onubense, quien ha logrado el Estoque de Plata 'Antonio Ordóñez' que concede la Diputación Provincial al autor de la mejor faena de la feria taurina de Málaga.

