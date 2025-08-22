David de Miranda gana el Capote de Paseo a la mejor faena de la feria taurina de Málaga

David de Miranda ha ganado el Capote de Paseo que le acredita como autor de la mejora faena de la feria taurina de Málaga de ... 2025. Así lo ha acordado por unanimidad el jurado -formado por periodistas y aficionados de reconocido prestigio- en su reunión de este viernes premiando por primera vez en su trayectoria al diestro onubense, que pasa a engrosar la lista de ganadores de este prestigioso galardón concedido por el Ayuntamiento de la capital.

El jurado ha premiado la faena que De Miranda realizó el tercer toro del festejo del día 19 de agosto, un animal del hierro de Victoriano del Río de nombre 'Enamorado', número 163, negro y de 550 kilos, al que le cortó las dos orejas tras una faena cumbre donde dio una lección de valor seco, puro, sin artificios, demostró firmeza y se jugó la vida para firmar una de las actuaciones no sólo del abono malagueño sino de la temporada taurina española. Consiguió las dos orejas que le permitieron abrir por primera vez en su trayectoria la puerta grande 'Manolo Segura' de La Malagueta.

El diestro nacido en Trigueros recibirá el galardón en la feria taurina del próximo año y toma el relevo del malagueño Fortes, quien ganó durante los dos últimos años el Capote de Paseo.

David de Miranda ha obtenido una puntuación final de 145,95 puntos, mientras que en segundo lugar ha quedado Fortes con 124,25 puntos por su faena en la tarde del lunes 18 de agosto y en tercer lugar Daniel Luque con 115,15 puntos por la puerta grande en la tarde del miércoles 20 de agosto.