David de Miranda gana el Capote de Paseo a la mejor faena de la feria taurina de Málaga

El jurado premia al diestro onubense por su actuación al tercer toro de Victoriano del Río en el festejo del 19 de agosto

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Viernes, 22 de agosto 2025, 16:46

David de Miranda ha ganado el Capote de Paseo que le acredita como autor de la mejora faena de la feria taurina de Málaga de ... 2025. Así lo ha acordado por unanimidad el jurado -formado por periodistas y aficionados de reconocido prestigio- en su reunión de este viernes premiando por primera vez en su trayectoria al diestro onubense, que pasa a engrosar la lista de ganadores de este prestigioso galardón concedido por el Ayuntamiento de la capital.

