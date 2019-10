Danza Málaga devolverá las entradas por la cancelación del espectáculo de Víctor Ullate SUR MÁLAGA. Sábado, 5 octubre 2019, 00:03

El espectáculo del Víctor Ullate Ballet programado en el ciclo Danza Málaga se cancela por el cierre de la compañía. 30 años de danza se iba a representar el 19 de noviembre en el Teatro Cervantes. La organización ha anunciado que devolverá el importe de las entradas.

El pasado lunes, Víctor Ullate anunciaba ayer que la compañía de danza que creó hace ya 31 años llegaba a su fin. Según apuntaba en el comunicado de prensa que compartió a través de su cuenta en Twitter, la «inviabilidad económica» del proyecto imposibilitaba seguir con los espectáculos. La promotora Faraute Producciones confirmó así la consiguiente «suspensión de actividad de las actuaciones pendientes», como es el caso de la contratada para Danza Málaga. «He fundado escuela y compañía; he creado ballets muy personales, todo patrimonio de España, y me siento muy orgulloso por todo lo que he hecho, pero me siento mal, muy mal por tener que terminar de esta manera un trabajo tan bien hecho», lamentó en declaraciones a EFE.

El importe de las entradas para Danza Málaga vendidas por Internet y teléfono se devolverá automáticamente en la cuenta con la que se hizo el pago. Las entradas adquiridas en las taquillas podrán ser devueltas en las mismas en los teatros Cervantes y Echegaray, desde hoy y hasta 15 después de la fecha prevista de celebración del espectáculo.