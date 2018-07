Por qué en SUR no damos rango de noticia (hasta ahora) a la denuncia por Facebook de una supuesta agresión del director del CAC Marina Vargas, frente a una de sus obras en una imagen de archivo. / SUR MANUEL CASTILLO Málaga Miércoles, 25 julio 2018, 19:45

En estos tiempos de velocidad informativa, tengo el impulso de explicar por qué en SUR no le estamos dando, hasta ahora (miércoles, 25 de julio), rango de noticia a la denuncia que por Facebook realizó la artista Marina Vargas sobre una supuesta agresión a su persona por parte del actual director del Centro de Arte Contemporáneo, Fernando Francés, en una feria de arte de Santander. Consideramos imprescindible algún tipo de confirmación de los hechos o de la denuncia que hasta la fecha no hemos conseguido. Dar verosimilitud a todos los aspectos sería, en nuestra opinión, difundir unos hechos sobre cuya verosimilitud no podemos hacernos responsables, lo cual quebrantaría nuestro compromiso con nuestros lectores.

Este es el post de la artista: https://www.facebook.com/marina.r.vargas.9

A partir de aquí, describo el proceder de SUR.

1. Tenemos noticia del post publicado por Marina Vargas en su perfil de Facebook a los pocos minutos de que empiece a circular por la red.

2. Llamamos al afectado, Fernando Francés, para confirmar la noticia y nos niega que hubiese tal agresión.

3. Intentamos ponernos en contacto con la denunciante y no contesta a nuestras llamadas y mensajes.

4.Hablamos con medios y fuentes de Santander, y con trabajadores y expositores del salón de ferias, y confirmamos que ni la Policía Local ni la Policía Nacional tienen registrada denuncia alguna por parte de Marina Vargas.

5. En ese momento, al no poder contrastar la existencia si quiera de la denuncia o de un parte de lesiones, decidimos no publicar la noticia.

6. Otros medios, en el libre ejercicio de su responsabilidad informativa, dan verosimilitud a la existencia de esa denuncia y a la denuncia misma de agresión.

7. Ciudadanos Málaga convoca hoy una rueda de prensa en la que piden una investigación de esa supuesta denuncia, pero no aportan datos ni prueba alguna de la denuncia. Argumenta que el hecho de haber sido denunciada por la artista y publicada por algunos medios es motivo suficiente para pedir esa investigación municipal.

8. Desde SUR intentamos reiteradas veces contactar con la artista pero es imposible. Intuimos que no contesta a las llamadas y mensajes porque, hasta ahora, ningún medio ha publicado declaraciones suyas ni ella misma ha hecho comentario alguno en su perfil de Facebook sobre el asunto.

9. Consideramos en SUR que si no podemos constatar la existencia de la denuncia (hay quien asegura en su entorno que la denuncia se ha interpuesto en Madrid, hecho que tampoco se ha podido contrastar) ni la propia supuesta denunciante confirma la existencia de la misma, no podemos darle verosimilitud a los hechos.

10. Conseguimos hablar con ella hace unos minutos pero no nos quieren confirmar ningún detalle por consejo, según nos comenta, de su abogado.

11. Consideramos que difundir esa denuncia sin tener confirmada la existencia de la misma es faltar al compromiso de rigor y a la exigencia de contrastar cuanto publicamos, y contribuiríamos a la difusión de noticias sin contrastar (al menos por nosotros).

12. Entendemos desde SUR que un partido político como Ciudadanos tiene también la responsabilidad de velar por el rigor en sus denuncias. Una denuncia en Facebook o en cualquier otra red social o en cualquier otro medio no es suficiente si no está avalada por una denuncia real o, al menos, por la aportación de datos por parte de la afectada.

13. En el momento que en SUR tengamos confirmado algún extremo de estos hechos denunciados por Vargas lo publicaremos.

14. Al margen de este caso, seguiremos informando, como venimos haciendo desde hace años, de la actividad artística de Marina Vargas y del CAC Málaga