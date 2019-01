He tenido varias grandes suertes en la vida: crecer rodeado de mujeres, mis padres, cada día con M y haber pasado por un suplemento de Economía antes de llegar a la sección de Cultura. De aquellos años febriles intentando pescar en las páginas salmón conservo algunos de los mejores recuerdos de mi vida laboral y la certeza de que los números guardan una información extraordinaria, también en los asuntos que tienen que ver con el arte, la literatura, el cine, la música o el teatro. Por eso los primeros días del año, con los balances de visitantes en los museos de la ciudad, traen un pequeño 'déjà vu' de aquellos años al otro lado de la Redacción con la calculadora blanca que perdí en la última mudanza en el periódico.

Ahora uso el móvil. Lo prefiero al teclado del ordenador, porque me sigue gustando hacer las cuentas con el bolígrafo y la libreta, que para eso estudié Letras Puras en bachillerato. Y esta semana he vuelto a las cuentas a cuento de un proyecto del Ayuntamiento de Madrid: el 'IBI cultural'. La idea consiste, a grandes rasgos, en ofrecer ayudas para los «gastos de explotación» de teatros, cines, locales de danza, circos, salas de exposiciones, librerías, galerías de arte y salas de música en vivo. La subvención tendrá como cantidad máxima lo que cada uno de esos negocios pague de IBI por sus respectivos locales, con un importe máximo cada año de 15.000 euros por actividad y 66.000 por beneficiario. Para este 'IBI cultural', el Ayuntamiento de Madrid ha reservado cuatro millones de euros.

Ahora, las cuentas, el contexto. El Ayuntamiento de Madrid tiene previsto recaudar 751 millones de euros por el cobro del IBI en 2018; es decir, que los cuatro millones reservados para el IBI cultural representan el 0,53% de esos ingresos. En Málaga, la última liquidación presupuestaria presentada por el Ayuntamiento de la capital ofrece una recaudación por el pago del IBI en torno a los 124 millones de euros. Aplicando el mismo porcentaje que en Madrid -por aquello de la proporcionalidad- el Ayuntamiento de Málaga destinaría 657.200 euros a este hipotético 'IBI cultural'; es decir, el 1,4% de los 45,5 millones de euros que aparecen en el epígrafe 'Cultura' de sus últimas cuentas.

Y pienso en Microteatro Málaga y en la Librería Luces, en la Casa Amarilla y La Cochera Cabaret, en Rayuela y Galería JM, en la Sala Trinchera e Isabel Hurley. Pienso en todos los que se dejan su tiempo, su dinero y su esfuerzo en nutrir la agenda cultural de la ciudad sin recibir demasiado apoyo de las administraciones públicas, haciendo frente a la soledad ante enemigos como la obra interminable del metro en la puerta de tu comercio, el abandono de los polígonos industriales sobre todo al caer el sol, el centro histórico convertido en zona comanche para turistas y la ausencia de compras de obras de arte para incrementar el patrimonio municipal.

Podrán argumentar que 650.000 euros no es poco de pavo en las narices de las cuentas municipales, pero una iniciativa como la compensación del pago de impuestos locales por el desarrollo de actividades culturales puede ser, a la postre, más efectiva para el mantenimiento de esas empresas que otras campañas más etéreas y bienintencionadas que a menudo quedan en nada. Me acuerdo mientras escribo esto del reportaje que hicimos hace unos meses sobre los jóvenes editores malagueños que se lanzaban a publicar pequeñas rarezas exquisitas. Casi todos iban encontrando un hueco en el mercado, un sitio en las listas de la compra de la gente. Y cuando les preguntamos qué medidas necesitarían para mantener sus empresas, no se acordaron de las campañas de sensibilización lectora ni de iniciativas relacionadas con el fomento del amor por los libros. A menudo el asunto es más prosaico. Recordaron el pago a proveedores, la tardanza en el cobro por parte de las instituciones públicas, el precio de los alquileres. Y una de ellas resumió mientas los demás asentían: «Que bajen la cuota de autónomos. Parece una chorrada, pero es fundamental, porque es capaz de cargarse un proyecto». Así que ya saben, que vienen elecciones.