La cultura como palanca de reencuentros entre Málaga y Sevilla Felipe Benítez, Pablo Aranda, Manuel Castillo, Juan Espadas, Aitana S. Gijón, Juan Pulido, Antonio Pedraza, Mabel Mata y Antonio Méndez. / JM SERRANO Sánchez-Gijón y Benítez Reyes, protagonistas del segundo foro 'Desde las dos orillas' de la Fundación Manuel Alcántara, en el que participó el director de SUR, Manuel Castillo MARIA DOLORES TORTOSA Miércoles, 31 octubre 2018, 00:27

La orilla dulce del Guadalquivir en Sevilla y la salada del mar Mediterráneo en Málaga constituyeron ayer 'El mismo mar', eslogan del segundo foro 'Desde las dos orillas' que, organizado por la Fundación Alcántara con la colaboración de la Fundación Cajasol, reunió ayer en la capital de Andalucía a la actriz Aitana Sánchez-Gijón, al escritor Felipe Benítez Reyes, a la directora del Museo de Bellas Artes de Sevilla, Valme Muñoz, y a los periodistas Manuel Castillo, director de SUR, y Antonio Méndez, director de 'Málaga Hoy', para reflexionar sobre la búsqueda de alianzas entre las dos grandes ciudades a través de la cultura.

Moderados por la periodista de Canal Sur Mabel Mata, fueron dos debates separados, pero unidos por el consenso, entre las diversas opiniones, de la importancia de la cultura como palanca de desarrollo para Málaga y Sevilla. Sobre la primera, todos coincidieron en asumir su asombroso empuje internacional como ciudad de los museos. Sobre la segunda, hubo conclusiones de que pese a la imagen de estancamiento, el peso de su gran patrimonio histórico y un cierto pique con la visibilidad de Málaga le han hecho «ponerse las pilas» y volver al brillo de antes. El Año Murillo ha sido uno de los acicates. El deseo de que las potencialidades de las dos ciudades se transfieran, sumen cara al exterior, incrementen las colaboraciones y con ello superen viejos agravios, rondó en los dos debates.

«Disfruto mucho con Málaga y Sevilla como turista», expresó la actriz Aitana Sánchez-Gijón, quien recordó cómo tachaba de su lista los museos que iba viendo de Málaga cada vez que bajaba de Madrid por algún trabajo o por placer simplemente; o cómo acabó frustrada de no poder ver una de las exposiciones sobre Murillo por la gran cola que había para entrar. Aún confesándose fan de las andaluzas, la actriz admitió su temor a que sus centros históricos acaben sin personalidad propia como otras ciudades por la proliferación de pisos turísticos y franquicias comerciales.

Tanto Aitana Sánchez-Gijón como el escritor Felipe Benítez Reyes expusieron también los temores sobre cómo vivir de la cultura. Al hilo de una reflexión anterior de Manuel Castillo sobre la necesidad de fomentar, sobre todo entre los jóvenes, que la «cultura hay que pagarla» porque cuesta mucho, la actriz reiteró esta idea como una de las amenazas del «empobrecimiento de los creadores», que muchas veces han de ganarse la vida con otros trabajos.

Benítez Reyes evocó con nostalgia la «efervescencia» cultural silenciosa de los ochenta, pero recriminó que las instituciones políticas desde los primeros años de la democracia acostumbraran al «todo gratis». «Generó un lastre», dijo el escritor, anotando que hoy se tarda más en cerrar una web ilegal de descarga de libros que abrir otra nueva. «No creo que esa sea la fórmula, la del todo gratis. La cultura hay que pagarla, como se pagan las copas y las tapas. Cuando me dicen que la cultura es cara, respondo, ¿habéis visto cómo están las terrazas?, sostuvo Aitana Sánchez-Gijón.

Tensión sana

Respecto a las otras protagonistas del foro, Málaga y Sevilla, Mabel Mata preguntó cómo deben ser las relaciones de dos ciudades que «nos hemos mirado poco y reconocido menos». Manuel Castillo expresó que «la tensión sana genera energía, como la rivalidad del Betis y Sevilla» en la capital hispalense, pero sin agravios y abriendo la mirada hacia la cooperación. Anotó que Sevilla, Málaga, junto a Granada y Córdoba, constituyen un entorno casi único en Europa de riqueza patrimonial y cultural en apenas 250 kilómetros de espacio. Expresó que no se entendería que no se aprovechasen las sinergias de un marco geográfico semejante porque los viajeros que nos visitan, como cuando los de aquí viajan al exterior, no se entretienen en disputas localistas y lo ven como un conjunto. Puso un ejemplo a raíz de que Antonio Méndez apuntase la envidiable oferta operística de Sevilla. «Si hay un programa de ópera magnífica en Sevilla, no se trata de llevar la ópera a Málaga, sino de ir a Sevilla».

Méndez expresó su deseo de que para que los agravios localistas desaparezcan, los políticos deberían dejar de fomentarlos. «Cuando se baja el diapasón, eso también se transmite», dijo en alusión al proyecto que les reunió en Sevilla, el de fomentar la cooperación de las capitales andaluzas capitaneado por los alcaldes Juan Espadas (PSOE) y Francisco de la Torre (PP).

Valme Muñoz reiteró la cooperación institucional como catalizador de ese reencuentro entre las ciudades y puso como ejemplo las buenas relaciones de las instituciones culturales de las dos capitales. La directora del Bellas Artes, que ultima una exposición de Murillo para cerrar el año del pintor barroco, reconoció que Málaga «ha sido pionera en vender capitalidad».

En la bienvenida al foro, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, valoró la lealtad entre su equipo y el del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, para que la cooperación de las dos capitales esté dando frutos en diferentes áreas, sobre todo en promoción exterior. «No hay mejor puente de diálogo que la cultura», expresó Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol. Antonio Pedraza, presidente de la Fundación Manuel Alcántara, también valoró el que dos ciudades «muy distintas», caminen juntas y consideró «plausible» el papel de los alcaldes.