Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El creador malagueño Cristóbal Ortega, durante la presentación de su nueva exposición en el Espacio Suspendido 798 de Pekín. Sur

'Entre' Oriente y Occidente: Cristóbal Ortega deja huella malagueña en Pekín

La última exposición del artista, 'Between', mantiene el diálogo con el territorio asiático a través de «sudoraciones» que beben de sus raíces en Alhaurín de la Torre

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:08

Comenta

El triángulo amoroso-artístico de Cristóbal Ortega con Miami, Málaga y Pekín no tiene fin. El artista malagueño ha vuelto a conquistar el continente ... asiático con una exposición impregnada por sus «sudoraciones». Tras cinco años fuera, 'Doba', como así llaman al creador en Pekín, cumple con esta su tercera exposición de retorno y en la que sigue creando puentes entre Oriente y Occidente. Bajo el nombre 'Between', la narrativa abstracta del artista establece un campo de conexión y diálogo con la experiencia del que nació en Málaga pero ha vivido más de una década en China.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  2. 2

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  3. 3 Enfrentamiento en La Corta: una paliza por rencillas previas y la alerta de detonaciones
  4. 4

    Carne de Kobe: el tesoro que se esconde en Fuente Olletas en Málaga
  5. 5

    Urbanismo, un embudo para grandes proyectos de Málaga
  6. 6 El octogenario que se disparó perdió su casa en Torremolinos hace tres años por no pagar la comunidad desde 2014: debía 2.600 euros
  7. 7 Buscan a una joven de 26 años desaparecida en Málaga
  8. 8 Dani, el bebé malagueño que se enfrenta a una enfermedad ultrarrara con una terapia pionera en España
  9. 9 Psicólogos alertan de «reticencias» en los centros escolares para activar el protocolo antibullying
  10. 10 Más de 1.600 técnicos superiores sanitarios de Málaga están llamados a la huelga para exigir mejoras laborales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur 'Entre' Oriente y Occidente: Cristóbal Ortega deja huella malagueña en Pekín

&#039;Entre&#039; Oriente y Occidente: Cristóbal Ortega deja huella malagueña en Pekín