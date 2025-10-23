'Entre' Oriente y Occidente: Cristóbal Ortega deja huella malagueña en Pekín

El triángulo amoroso-artístico de Cristóbal Ortega con Miami, Málaga y Pekín no tiene fin. El artista malagueño ha vuelto a conquistar el continente ... asiático con una exposición impregnada por sus «sudoraciones». Tras cinco años fuera, 'Doba', como así llaman al creador en Pekín, cumple con esta su tercera exposición de retorno y en la que sigue creando puentes entre Oriente y Occidente. Bajo el nombre 'Between', la narrativa abstracta del artista establece un campo de conexión y diálogo con la experiencia del que nació en Málaga pero ha vivido más de una década en China.

«No siento que en este tiempo haya tenido evolución. Todo cambia, utilizo otros materiales... Pero no hay ningún tipo de ruptura con lo que hacía antes de irme. Aquí en esta exposición propongo lo último que estoy haciendo en Miami: pequeños formatos, ya que la sala no es muy amplia, aunque es uno de los mejores sitios de Pekín», admite Cristóbal Ortega en conversación con SUR.

El artista malagueño toma el blanco como elemento detonante en sus obras

Esta muestra, en el Espacio Suspendido 798 de Pekín, propone un experimento visual sobre hibridación cultural y lenguaje formal. En este recorrido no pierde su sello inconfundible: la sudoración. Esta técnica consiste en pintar desde el dorso del lienzo para mostrar un efecto diferente en la cara visible de la obra. Es por eso que el propio artista malagueño, cuando habla de los colores en sus creaciones, destaca el blanco como principal y detonante: «No utilizo el color como recordatorio óptico de algo que solemos ver. Uso los colores como elementos independientes que manipulan el espacio; por ejemplo, el rojo se manipula si está cerca del azul. Por eso digo que son manipuladores del espacio que genero, en mi cuadro lo más importante no es el color vivo, es el blanco neutro», reflexiona el artista malagueño, que confiesa que su ciudad natal le influye mucho.

Málaga al lienzo

No es que los colores que le inspiran sean los que evocan a su tierra natal. Pero sí que influye directamente en muchas de sus creaciones, ya que Cristóbal Ortega tiene un estudio en Alhaurín de la Torre y, a pesar de vivir en Miami, visita mucho su casa. «En mi caso, mi ciudad natal influye mucho en mis obras porque suelo hacer visitas a casa y allí tengo mi estudio. Trabajo y vivo durante mucho tiempo allí y, por supuesto, la luz y el color influye mucho», reitera.

La técnica de la sudoración sigue siendo su sello de identidad.

Según detalla y analiza el artista Liang Kegang, en referencia a la técnica del malagueño y su exposición: «Su técnica de superposición de lienzos permite que pinceladas anversas y reversas se permeabilicen, creando efectos nebulosos semejantes al xuanzhi (papel de arroz). Los blancos de Doba no son vacíos, son 'espacios respiratorios' comprimidos por líneas y colores, equivalentes al flujo del 'qi' en la pintura tradicional. Esta exploración del vacío constituye también una reflexión sobre la esencia de la abstracción: mientras el arte moderno occidental buscaba liberar la forma pura de la representación, Doba eleva el 'blanco' a metáfora cultural del espacio no construido en arquitectura, vehículo de atmósfera en tinta, campo energético invisible en el mundo cuántico», profundiza el artista.

Con esta exposición individual 'Between' en la que el malagueño vuelve a pisar una de las ciudades de su triángulo amoroso-artístico, vuelve a dejar huella sin perder su sello de identidad ni tener una evolución creativa que vaya más allá del uso de nuevos materiales y otras sensibilidades. Como dice Liang Kegang, en esta muestra el espectador puede detenerse ante la obra y escuchar el diálogo entre Oriente y Occidente.