Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Morante toreando a su primero anoche en Marbella. JOSELE
Toros

Morante también conquista Marbella

El de la Puebla corta dos orejas y un rabo a un toro que le propina una fuerte voltereta que le hace pasar a la enfermería, mientras que Ortega logra un apéndice y dos Pablo Aguado

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00

El primer triunfo de la Corrida de Candiles se produjo en las taquillas, donde a mediodía se colgó el cartel de 'No hay billetes'; hacía ... 41 años que no se agotaba el papel en Marbella. Y es que la ciudad costasoleña no fue ajena a la 'morantemanía' que recorre esta temporada las plazas. Un coso que, como está pasando allá donde torea, también fue conquistado por Morante de la Puebla en un festejo nocturno con un cartel netamente sevillano, donde actuó junto a Juan Ortega y Pablo Aguado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El crucero de Virgin se despide de la Bahía con un cariñoso mensaje a Málaga
  2. 2 Detenido por masturbarse delante de menores en la playa de Huelin
  3. 3 Muere una mujer de 60 años en la playa de Fuengirola
  4. 4 El trámite obligatorio en el SEPE para no dejar de cobrar la prestación
  5. 5 Herido muy grave un trabajador en Málaga tras caerle encima un torito elevador con 3.000 kilos
  6. 6

    Cambios en el Parque del Oeste de Málaga: así es la remodelación que planea el Ayuntamiento
  7. 7 Sube el precio del helado: esto es lo que te cobrarán de más y los motivos
  8. 8

    El apoteósico recibimiento del rey José en Málaga
  9. 9 Primer paso para más de 300 viviendas en suelos y naves junto a Distrito Zeta en Málaga
  10. 10 Siete cosas que no hay que perderse durante este verano en una visita a la Sierra Norte de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Morante también conquista Marbella

Morante también conquista Marbella