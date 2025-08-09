Morante también conquista Marbella

El primer triunfo de la Corrida de Candiles se produjo en las taquillas, donde a mediodía se colgó el cartel de 'No hay billetes'; hacía ... 41 años que no se agotaba el papel en Marbella. Y es que la ciudad costasoleña no fue ajena a la 'morantemanía' que recorre esta temporada las plazas. Un coso que, como está pasando allá donde torea, también fue conquistado por Morante de la Puebla en un festejo nocturno con un cartel netamente sevillano, donde actuó junto a Juan Ortega y Pablo Aguado.

Morante cortó las dos orejas y el rabo en el cuarto de la tarde, un animal que le propinó una fuerte voltereta y le dejó visiblemente dolorido. Un toro al que recibió de rodillas y con verónicas. Vibrante fue el inicio de faena de muleta con pases por altos rematados, ya de pie, con un molinete que puso al público en pie. Fue el preludio de un trasteo muy torero donde mientras toreaba con la derecha sufrió la voltereta de la se levantó visiblemente mermado de fuerzas; volvió a la cara del toro y le enjaretó una serie a media altura templada que puso en ebullición a unos tendidos que estuvieron en todo momento con el diestro. Mató de estocada al paso. Dio una clamorosa vuelta al ruedo con los máximos trofeos y pasó a la enfermería sin que al cierre de esta edición se supiera el alcance del percance.

En su primero, el de la Puebla dejó unos buenos lances a la verónica en el recibimiento y un torero inicio por alto. Estuvo por encima de un toro descastado y sin una embestida clara al que le aguantó las miradas. Con los aceros estuvo mal, dejó seis pinchazos antes de cobrar un pinchazo bajo. Fue silenciado.

Una oreja cortó Juan Ortega en el toro de su debut en Marbella, un animal manso y noble que le permitió desplegar su torería. Templadas fueron las verónicas del recibimiento. Hubo pique en el quite con Aguado, quien dejó un ramillete de templadas chicuelinas a las que respondió Ortega con unas buenas tafalleras. El sevillano comenzó su faena de muleta con unos extraordinarios ayudados por altos con una rodilla en tierra, que fueron el preludio de un trasteo presidido por la templanza en los muletazos por ambas manos y la pinturería de su toreo. Concluyó con unas manoletinas con una rodilla en tierra que caldearon el ambiente. Dejó media estocada en buen sitio que fue suficiente para que rodara el 'garcigrande'.

No pudo lucirse con el capote Aguado en el toro de su presentación en Marbella. Un burel que arrolló al subalterno Diego Román Jiménez, quien pasó a la enfermería por «dolor e impotencia funcional» en la muñeca derecha siendo trasladado a un centro sanitario. Sentado en el estribo con pases por alto comenzó el diestro sevillano la faena sacándose al animal al tercio donde dibujó varias tandas por ambos pitones de buen trazo pero sin transmisión por la falta de acometividad del burel. Mató de una buena estocada y el generoso público le premió con los dos orejas.