Del corredor aristócrata al gángster plebeyo: Primera carrera automovilística y John Dillinger

Tal día como hoy nacía, a la contextualizadamente imprudente velocidad de veinte kilómetros por hora, la Primera Carrera Automovilística, y moría John Dillinger, mitificado por la cultura popular posterior a la Gran Depresión como justiciero asaltante de bancos.

Primera carrera automovilística. 22-7-1894

El veintisiete de julio de 1894 nacía la primera carrera automovilística de la historia, un itinerario París-Rouen del que resultó ganador el marqués de Dion, quien recorrió los ciento veintiséis kilómetros que separaban ambas ciudades sobre un motor de vapor mientras la mayoría de los coches participantes se desplazaban mediante el recién inventado motor a gasolina. A la contextualizadamente imprudente y casi implausible velocidad de veinte kilómetros por hora, De Dion adelantó, melena al viento y al vapor, a sus dos decenas de competidores aunque fue finalmente descalificado por alguna razón que nunca quedó del todo clara y se fue a organizar la primera competición automovilística cronometrada de la que se tiene conocimiento; mil doscientos kilómetros desplegados en un París-Bordeaux-París que estuvieron a punto de catapultar a la historia al aristócrata corredor aunque fue aventajado por los veinticinco kilómetros por hora de media de Émile Levassor y, ya hasta el cigüeñal de ser el eterno segundón o mejor dicho segundión, De Dion se ensimismó: ¿a que me saco de la manga perdedora y de la sangre azul que la subyace el primer club automovilístico? Y dicho y hecho, ya estaba creado el Automobile Club de Francia. Ocho años más tarde se inauguraría el París-Madrid, aunque el gobierno francés suspendería el evento porque los conductores se le iban estampando que daba gusto o para más exactitud pavor, por los Pirineos, y se estaban quedando literalmente sin participantes. Después llegarían la aerodinámica y el rally de Monte-Carlo y las 24 Horas de Le Mans, y todos a correr bajo el patrocinio de petroleras, bancos –no de los de sentarse a verlas venir sino de los que te hipotecan el pulso–, desodorantes aromatizados a los limones caribeños y bebidas de las que si las ingieres al parecer te hacen crecer alas, lo cual también es un poco paradójico para un patrocinador de carreras de coche ya que, si puedes volar para qué vas a rodar… En fin.

John Dillinger. Del 22-6-1903 al 22-7-1934

Cuarenta años exactos después del nacimiento parisino del automovilismo de competición, moría en Chicago el icono de la cultura popular norteamericana John Herbert Dillinger, gángster cuyas hazañas como asaltante de bancos lo equipararon en la imaginería de sus seguidores y hasta de algunos de sus perseguidores, a las mitificadas existencias de Bonnie and Clyde y Kate «Ma» Baker. Originario de Indianápolis, Dillinger se inscribió en la carrera delictiva atracando a un tendero local, siendo inmediatamente capturado por la policía en su desvirgamiento gangsteril y condenado a nueve años de prisión, espacio y tiempo que aprovechó para doctorarse en tácticas afanadoras de sucursales bancarias, las cuales puso en práctica en cuanto lo excarcelaron, aunque con tan mala fortuna que lo volvieron a detener. Mientras se encontraba en la cárcel estatal de Ohio en espera de juicio, cuatro colegas dillingerianos amigos de lo ajeno se presentaron ataviados con uniformes policiales para fingir un traslado penitenciario aunque el sheriff, que tenía la mosca carnavalesca tras la legalizada oreja, les pidió unas credenciales que le costaron fehacientemente la vida. Ya libre y remasterizado en conspicuo criminal, Dillinger capitaneó su banda para asaltar bancos a diestra y a siniestra, jaleado por la opinión pública que estaba hasta la exprimida coronilla de los banqueros y argumentaba que el grupo de Dillinger, aun no siendo el de Robin Hood ya que robaba a los ricos sin repartir a los pobres, al menos intentaba no matar a nadie y de algún modo resarcía la impotencia que los efectos recesivos de la Gran Depresión habían causado entre los estadounidenses. A Dillinger lo encerraron de nuevo, esta vez en una cárcel de Indiana con reputación de haber sido edificada a prueba de fugas y de la que se fugó con una pistola acuchilladamente modelada en un rectángulo de madera y untada con betún, mientras la prensa se descoyuntaba de la hilaridad y el FBI se activaba en búsquedas de las que Dillinger se salvó cambiando de identidad y de empleo. Ya laboral y nominativamente mutado, incluyendo borrado químico de huellas dactilares y de una antigua cicatriz carcelaria, y convertido su anterior alter ego en el Enemigo Público Número 1 de la nación, Dillinger fue delatado por una amiga de su novia y acribillado a tiros, a la salida de un cine donde proyectaban Manhattan Melodrama, por un agente federal que se ponía guantes blancos para disparar. Al menos pudo terminar de ver la película.