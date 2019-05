El corazón del Soho se detiene EL CAC Málaga vive este 1 de mayo su primera jornada de cierre por el fin de la concesión. / Migue Fernández El CAC Málaga vive su primera jornada cerrado a la espera de que el Ayuntamiento reabra sus puertas ANTONIO JAVIER LÓPEZ Miércoles, 1 mayo 2019, 17:03

Los 20 grados a la sombra y la brisa fresca del norte traen a la memoria aquella frase de Manuel Alcántara: «Hace una mañana para tener novia formal». Amalia y Fernando ya casi ni se acuerdan de cuándo empezaron de novios, medio siglo de matrimonio le contemplan y para celebrarlo, esta pareja de Badajoz decidió pasar «un puente largo» entre Málaga y Marbella. Amalia y Fernando se asoman a la puerta acristalada del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC Málaga) haciendo pantalla con las manos para intentar ver algo en el interior a oscuras desde el exterior resplandeciente. «¿Está cerrado? Será por el 1 de mayo», se pregunta y responde Fernando. Entonces la pareja escucha la historia: que el centro debía estar abierto aunque fuese festivo y que la clausura se debe al final de la concesión actual sin que se haya resuelto la siguiente. «¿Ah, sí? Pues me parece una pena», resume Amalia.

El CAC Málaga vive este 1 de mayo la primera jornada cerrado, a la espera de que el Ayuntamiento de Málaga reabra sus puertas. El gobierno local asume desde ahora el control del equipamiento cultural, hasta que se resuelva el actual proceso de licitación que debe desembocar en un gestor para el espacio durante los próximos cinco años. Los plazos municipales pasan por reabrir el centro dentro de un par de semanas y el proyecto elegido, tal y como ha adelantado SUR, es una exposición sobre el arte pop en el siglo XXI.

La inauguración está prevista a mediados de mayo, en las jornadas previas a la Noche en Blanco programada el día 18 y, por lo que respecta a Jaime, no se trata de un asunto urgente. «Me da igual quién lo gestione. Lo que quiero es que sigan haciendo exposiciones interesantes y que sigan la misma línea dedicada al arte contemporáneo», ofrece este vecino de la zona bautizada como el Soho, que ha tenido en el CAC su principal motor de transformación durante la última década y media.

Jaime y su hijo «Jaime júnior» juegan al fútbol con un balón de baloncesto en la explanada de acceso al CAC Málaga. El pequeño se desenfunda las rodilleras (entre el equipaje de la jornada festiva aparecen dos monopatines) y su padre comparte: «Sí me parece importante que el centro mantenga la entrada gratuita. Nosotros solemos visitarlo con cierta frecuencia y es una manera de incentivar que venga la gente». El vecino del Soho apura: «Si el cierre es cuestión de un par de semanas no me parece muy grave, aunque lo ideal es que vuelva a funcionar cuanto antes. Mi mujer sí ha sentido mucho el cierre del Restaurante Óleo, aunque hemos leído que parece que han encontrado una solución para que vuelvan a abrir. Ojalá sea así, porque se come estupendamente».

A la hora de mencionar una de las exposiciones que más le han gustado en el CAC Málaga, Jaime recuerda la 'Cámara de las maravillas' de Mark Ryden, la muestra contemporánea más visitada en la historia del centro (con 102.800 personas) que a su hijo «le encantó». Lo mismo que a Juan Carlos y Fuensanta. «Yo siempre vengo a las tres de la tarde, porque me gusta ver las exposiciones tranquilo, pero con aquélla no había manera. La cola llegaba a la farola de ahí», señala Juan Carlos, vecino de Málaga como Fuensanta y usuario habitual del centro.

El debate sobre la entrada

«Creo que el CAC ha funcionado bastante bien en este tiempo. Unas exposiciones te pueden gustar más, otras menos, pero en general todas eran interesantes», explica Juan Carlos. A su lado, Fuensanta aboga: «Yo vengo menos que él, pero creo que podrían plantearse cobrar una entrada simbólica, uno o dos euros. En casi toda Europa se paga por entrar en los museos y quizá sería una buena manera de que la gente valorase más lo que se hace aquí». Juan Carlos medita un segundo la respuesta. Y rebate: «No sé... Creo que no. Aquí se hace también una labor social. El hecho de que la gente pueda venir gratis sirve para que muchas personas se animen. Eso y los niños, porque aquí vienen un montón de colegios». Fuensanta da la razón a medias y plantea una entrada libre para los malagueños y alguna tarifa para los visitantes foráneos.

La pareja se aleja debatiendo la cuestión del precio de la entrada y se cruza con otra, formada por Antonio y Marcos, dos cincuentones que vienen de la manifestación del 1 de mayo con pegatinas en sus camisas. Hacen el mismo gesto de mirar hacia el interior del CAC Málaga que otros muchos esta mañana. El goteo de personas que se detienen a las puertas del centro es constante. «Creíamos que estaba 'chapado' por el día festivo. Si es por un tema administrativo, me parece una pena y algo denunciable, porque los políticos deben trabajar para que estas cosas no pasen. Pagamos nuestros impuestos y con ese dinero funcionan cosas como el CAC Málaga. Si ahora está cerrado, deberían dar explicaciones», sostiene Antonio ante la mirada de Marcos.

Este último no tiene ganas de hablar ni de polémicas y lanza a su amigo: «No quiero enfadarme con el día que hace, así que vamos a tomarnos una cerveza». Y ahí se van los dos.