El Contenedor Cultura de la UMA dedica el mes de mayo al cine LGTBI, el arte y el jazz SUR MÁLAGA. Jueves, 2 mayo 2019, 00:02

El mes de mayo llega lleno de eventos al Contenedor Cultural. Así, el espacio escénico de la Universidad de Málaga (UMA) ha presentado su calendario para este mes, que se apoyará en tres bloques temáticos para desarrollar su agenda de actividades. Por un lado, las sesiones de cine de los martes estarán dedicadas a un ciclo de cine LGTBI, mientras que el jazz se adueñará del escenario y el jardín del Contenedor durante las dos primeras semanas del mes. Otro eje de su programación será La Traca, el evento de cierre de curso que este año cumple su tercer aniversario y que en esta ocasión tendrá al rapero El Chojin como cabeza de cartel. Todo sin olvidar el reciente estreno de Espacio 0 como nueva sala de exposiciones en el Contenedor Cultural.

Así, el martes día 7 arrancará el ciclo LGTB en el que, de nuevo, se proyectarán películas de esta temática con carácter reivindicativo, han informado desde la Universidad de Málaga a través de un comunicado. El ciclo se estrenará con el drama romántico francés 'La vida de Adèle' y seguirá con 'Dallas Buyers Club', 'Thelma' y 'Una nueva amiga'.

En el plano musical, el Contenedor se vuelve a unir en primavera al tradicional Ciclo de Jazz de la UMA, que durante dos semanas copará la agenda de los miércoles y los jueves incluyendo además actividades dos viernes del mes. En su edición número 24, la cita homenajeará al mítico trompetista y compositor Miles Davis con seis sesiones que comenzarán el día 8 con doble actuación de Lunáticos e Idafe & Torres Quintet. También pasarán por el escenario Miguel Maya Noneto con su 'Birth of the Cool Project', el sexteto Kind of Blue o los Vistels Brothers, además de incluir la proyección del filme 'Miles Ahead' y el proyecto 'Está usté arrestado', del conocido músico Chema Saiz.

Fuera del ciclo, el calendario de conciertos del Contenedor se completará con otros planes musicales, como el rock y metal de Hollywood Arson Project, la jornada en vivo para los grupos participantes en el I Concurso de Bandas Emergentes de Pop/Rock de Wau Festival y el Coro de la UMA. Por último, la propuesta escénica llegará de la mano de dos legendarios títeres: Pulcinella quinientos años, Peneque sesenta aniversario unirá en una conferencia teatralizada a estas dos referencias de las marionetas para celebrar sus trayectorias sobre los escenarios.

De igual modo, para celebrar sus tres años de andadura, el Contenedor Cultural tendrá de nuevo su fiesta de aniversario con La Traca el próximo jueves 23 de mayo desde las 11.00 horas, con doce horas de programación que culminarán con el concierto de El Chojin.

El precio de la entrada son tres euros, excepto los martes de cine que es entrada gratuita hasta completar aforo, y podrá adquirirse previamente en tiquetin.com el mismo día del espectáculo en taquilla desde media hora antes del comienzo.