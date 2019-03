Un nuevo retraso en el concurso del CAC Málaga apura aún más los plazos de la licitación

De la Torre: «Nunca hemos contemplado que haya que asumir la gestión del CAC»

Tras la noticia adelantada ayer por SUR en su edición digital sobre el nuevo retraso en el concurso para la gestión del CAC Málaga, el alcalde de la capital Francisco de la Torre mantenía su confianza en que el proceso se resuelva antes del próximo 30 de abril. Es más, a preguntas de este periódico, el regidor sostenía: «Nunca hemos contemplado que haya que asumir la gestión (del CAC Málaga). No veo por qué. Estamos en un concurso que debe dar sus frutos».

«No debe haber obstáculo para que se resuelva antes del 30 de abril. No tenía noticia de que hubiera ningún incidente hoy ni tampoco estoy muy al tanto del calendario, pero supongo que debe estar muy avanzado el trabajo del grupo de expertos que ha analizado las propuestas y que las pase a la mesa de contratación. Estamos ahora mismo en el mes de marzo y, por tanto, debe haber tiempo de hacer el trabajo que tengan que hacer el comité de expertos y la mesa de contratación», mantuvo De la Torre tras la presentación de la imagen de la nueva edición de la Noche en Blanco que se celebrará el próximo 18 de mayo.

En cuanto a la posibilidad de que el centro de arte cierre sus puertas a primeros de mayo si la licitación actual no ha concluido, el alcalde añadió: «Nadie me ha hablado jamás de que haya que contemplar ese escenario». Y en relación a los plazos, De la Torre cerró: «Se ha puesto en marcha un concurso que a lo mejor tendría que haber arrancado antes a efectos de tener más plazo por delante antes de que sea adjudicado, pero creo que queda tiempo para ello. No tengo ninguna noticia de que haya ninguna dificultad que no sea superable y lo que estoy es a la espera de que todo se produzca en los términos de normalidad que debe ser. Sea cual sea el resultado final».