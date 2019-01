La comisaria de exposiciones María de Corral renuncia a participar en el comité de expertos del concurso del CAC Málaga La especialista aduce conflicto de intereses al tener una empresa de gestión cultural ANTONIO JAVIER LÓPEZ Martes, 22 enero 2019, 18:14

La comisaria de exposiciones María de Corral acaba de presentar su renuncia como miembro del comité de expertos que debe valorar las propuestas artísticas de los seis candidatos presentados al concurso para la gestión del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC Málaga). En declaraciones a SUR, De Corral aduce un conflicto de intereses por el hecho de contar ella misma con una empresa dedicada a desarrollar actividades culturales. «Teniendo una empresa cultural, Expoactual, no creo que éticamente sea válido que esté en este comité. Me parece que éticamente no debo estar. Tengo una empresa y eso no está acorde con que yo esté en un jurado para elegir a otra empresa para elegir esto», ha defendido la especialista.

Sobre el motivo de anunciar su renuncia en este momento, De Corral sostiene: «No pensaba que la llamada que había recibido era para participar en el jurado para la licitación del concurso. Me llamaron (desde el Ayuntamiento) a finales de julio y entendí que era un comité de expertos para ver qué solución se tomaba sobre cómo se iba a gestionar el centro en un futuro, es decir, para discutir otra cosa y no para estar en un jurado. Me he enterado ahora que estaba en ese comité, cuando ha salido en el periódico».

Se da la circunstancia de que la renuncia de María de Corral ha trascendido este martes a través de una nota emitida por el Instituto de Arte Contemporáneo (IAC). El comunicado dice lo siguiente: «Estimados socios y socias. El Instituto de Arte Contemporáneo (IAC) difunde la siguiente noticia: María Corral no ha aceptado formar parte del Comité de Expertos para la Licitación del Concurso de Dirección y Gestión del CAC de Málaga. Así se lo ha hecho saber a la Concejala de Cultura de Málaga en una carta que le remitió el lunes 21 de enero. Como es sabido, el modelo de museo que promueve el Ayuntamiento de Málaga no se ajusta a las buenas prácticas que defendemos desde el IAC».

En este sentido, De Corral ha explicado a este periódico que ha remitido una comunicación al Ayuntamiento de Málaga, pero que todavía no ha recibido respuesta por parte del Consistorio malagueño. En cuanto a las críticas que el IAC ha mantenido durante este tiempo sobre el modelo de gestión del CAC Málaga (mediante una concesión a una empresa privada), De Corral ha preferido no hacer valoraciones.