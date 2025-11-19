Comedia, thriller y crítica social, en la Semana de Cine Alemán de Málaga

Un búnker. Un alijo de marcos que va a perder su valor. Un pueblo de Sajonia Oriental donde la amistad se confunde con violencia. Una ... góndola que se cruza con otra sin necesidad de palabras. Breves escenas que, juntas, forman la cartografía social de la Alemania desplazada a Málaga a través del cine del 25 al 29 de noviembre. La 6ª Semana de Cine Alemán desplegará en el Albéniz, con pases complementarios en Mijas y Torrox, un programa de nueve largometrajes que recortan la actualidad social y la memoria histórica del país.

«Prometimos en 2020 que este ciclo llegaba para quedarse», recordó Uwe Scheele, director de la muestra y director de SUR Deutsche Ausgabe, en la presentación celebrada en el Consulado. Su formulación no era retórica: la programación intenta, precisamente, «tender puentes culturales entre la comunidad alemana de la Costa del Sol y el público malagueño». El cónsul afincado en Málaga, Franko Stritt, reivindicó la relevancia institucional de la cita: «Para nosotros, la Semana de Cine Alemán es el acto cultural más importante y más grande que tenemos aquí».

Las nueve películas seleccionadas, que podrán verse en el Cine Albéniz y en proyecciones especiales en Mijas y Torrox, conforman una mirada plural a la Alemania actual y su pasado. La inauguración, el martes 25, llegará con 'Zwei zu Eins' (El gran golpe del Este), comedia basada en un caso real sin resolver: una familia de la RDA descubre un búnker lleno de marcos desvalorizados y se embarca en una carrera contrarreloj para convertirlos en dinero útil antes de la reunificación.

Desde ahí, la programación se abre hacia tres relatos sobre Alemania Oriental. 'Mit der Faust in die Welt schlagen' (Punching the World), que se proyectará el viernes 28 por la noche, se adentra en la infancia de dos hermanos atrapados en un pueblo sin horizontes. Uno de ellos termina integrándose en un grupo neonazi. «La película muestra la radicalización desde un lugar incómodo, casi doméstico», explicó Scheele. El mismo viernes, a las 19.00, se verá 'Frisch' (Fresco), thriller sobre dos hermanos. Deudas, cárcel, mataderos y tráfico menor encarnan el cine negro social alemán.

La segunda pieza de esa tríada es 'Rote Sterne überm Feld' (Red Stars Upon the Field), programada para el jueves 27. La actriz Hannah Ehrlichmann da vida a la protagonista, Tine, quien cuelga banderas rojas en el Reichstag y huye a Bad Kleinen. Allí reaparecen los mitos de la RAF y un esqueleto que conecta pasado y presente. «La directora logra unir memoria, thriller y política en su primera película», señaló Scheele durante la presentación.

La tercera es 'Ungeduld des Herzens' (La impaciencia del corazón), que se verá el miércoles 26 en el Albéniz, también en Mijas. Adaptación contemporánea de Stefan Zweig, narra la relación desigual entre un joven soldado y una mujer parapléjica a la que promete una vida imposible. Compasión, manipulación, culpa: un triángulo clásico en la obra del escritor austríaco.

El miércoles 26, en sesión nocturna, llega 'Sonne und Beton' (Con los pies en la tierra), retrato crudo de la vida en un barrio berlinés: deudas, traficantes, colegios asfixiados. Con música rap como hilo narrativo, la película sigue a cuatro adolescentes que intentan saldar 500 euros robando ordenadores de su escuela.

El jueves 27, a las 18.45, será el turno de 'Gondola', comedia sin diálogos donde dos conductoras de un teleférico se enamoran a través de miradas y gestos. Su delicadeza contrasta con 'Vena', el drama del sábado 29, que acompaña a Jenny, joven embarazada y adicta, en su intento por reconstruir su vida antes de entrar en prisión. La clausura, el sábado 29 a las 21.00, será con 'In Liebe, Eure Hilde' (From Hilde With Love), del veterano Andreas Dresen. La película reconstruye la historia real de Hilde Coppi, miembro de la resistencia antinazi que dio a luz en prisión antes de ser ejecutada. Una resistencia íntima. «Quería mostrar a los resistentes como personas reales, con planes, con miedo, con alegría», indicó Dresen en una entrevista citada por Scheele.

El festival está organizado por SUR Deutsche Ausgabe, el Goethe-Institut, el Consulado de Alemania en Málaga y los ayuntamientos de Málaga, Mijas y Torrox, además de diversas entidades colaboradoras. Las entradas están disponibles próximamente en la web oficial. «Queremos que las salas vuelvan a llenarse», concluyó Scheele.