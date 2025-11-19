Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Franko Stritt y Uwe Scheele, en la presentación de la Semana de Cine Alemán. SALVADOR SALAS

Comedia, thriller y crítica social, en la Semana de Cine Alemán de Málaga

La sexta edición del festival se celebrará del 25 al 29 de noviembre en el Cine Albéniz y contará con pases complementarios en Mijas y Torrox

CARMEN BARAINCA

málaga.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00

Un búnker. Un alijo de marcos que va a perder su valor. Un pueblo de Sajonia Oriental donde la amistad se confunde con violencia. Una ... góndola que se cruza con otra sin necesidad de palabras. Breves escenas que, juntas, forman la cartografía social de la Alemania desplazada a Málaga a través del cine del 25 al 29 de noviembre. La 6ª Semana de Cine Alemán desplegará en el Albéniz, con pases complementarios en Mijas y Torrox, un programa de nueve largometrajes que recortan la actualidad social y la memoria histórica del país.

