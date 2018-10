La colección viajera del Museo Picasso Málaga

Los 'intocables' del Palacio de Buenavista

'Jacqueline sentada'. / C) Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Málaga, 2018.

El común de los mortales y los más sesudos especialistas suelen tener en común su querencia por un tipo muy concreto de obra de arte: una pintura. Y si es de gran formato, mejor. Claro que esas preferencias a menudo complican la logística. «Lo más difícil de lograr como préstamo son las pinturas. Por lo general suelen ser lo que más atrae al público, también lo que suele tener un formato mayor y las pinturas también suelen ser el resultado de procesos previos que los artistas han hecho. Las pinturas son lo que muchos museos deseamos, también son lo más caro», brinda el director artístico del Museo Picasso Málaga (MPM), José Lebrero.

Y como la colección atesorada en el Palacio de Buenavista no anda sobrada de lienzos, algunas piezas de su colección son poco menos que intocables. «Hay una serie de pinturas que nos las piden muchas veces. Son los estándares del museo, las obras más referenciales», sigue Lebrero antes de ofrecer dos ejemplos concretos: 'Mujer con los brazos levantados' (1936) y 'Jacqueline sentada' (1954).

«Muy frecuentemente nos las solicitan y muy frecuentemente no las podemos dejar, porque la colección propia del Museo Picasso Málaga no es muy abundante y el número de óleos de la colección es reducido, lo que quiere decir que si prestamos una de esas dos obras o las dos, tenemos un problema a la hora de sustituirlas por otro óleo de la misma calidad, ya no digo de la misma época», brinda Lebrero.

«Ambas –añade– están colocadas en diálogo con otras obras. Nos gustaría mucho tener más óleos buenos, porque podríamos sustituirlos mejor y sería más fácil prestar, pero tenemos una cierta limitación y tenemos que decir muchas veces que no podemos y explicarlo, porque la forma en la que tenemos presentada la colección y el número de obras que tenemos no nos permiten hacer muchas sustituciones».